Активисты собирают деньги для инвалида, который мечтает посетить Лас-Вегас

Дэвид Хендрикс смело борется с неизлечимой болезнью и мечтает попасть на самую крупную покерную серию в мире

Дэвид Хендрикс мечтает съездить на WSOP

Уже скоро в Лас-Вегасе состоится Мировая серия покера 2022. В этот раз WSOP пройдет в новом отеле, съехав с казино Rio впервые за 15 лет.

На серию ожидается прибытие известного игрока-инвалида Дэвида Хендрикса. У 31-летнего парня диагностировали болезнь Верднига-Гоффмана (спинальная мышечная атрофия 1 типа). Обычно ее выявляют в детстве и в среднем живут с ней около 2 лет.

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Впрочем, Дэвид отчаянно борется за свою жизнь, что позволяет ему быть самым возрастным человеком в США с этой болезнью. Американец с 14 лет увлекается покером, а прошлой осенью выиграл первый свой живой турнир.

На прошлом WSOP его друг Престон Макьюэн играл в футболке с изображением Хендрикса и сумел войти в призы на Main Event, заняв аж 57 место. Теперь же Дэвид сам мечтает об игре в Лас-Вегасе.

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"Мое желание сформировалось после того, как мне исполнилось 14 лет и я начал учиться играть в покер. Это желание в итоге и является причиной того, почему я хочу там быть. Я играю каждый день дома, но я хочу побывать в Вегасе хотя бы раз в жизни. Хочу испытать то, что многие мои друзья переживают каждый год. Когда я сижу за покерным столом, то на время я забываю про свою инвалидную коляску. Я будто в своей стихии и чувствую, что нахожусь именно там, где должен быть".

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Покерные энтузиасты решили приблизить мечту Хендрикса. На сайте GoFundMe создана страничка, чтобы собрать с помощью краудфандинга 20 тысяч долларов, которые необходимы инвалиду для участия на WSOP. Сама серия стартует 29 мая.