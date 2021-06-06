Трогательные фото до слез: звезды покера купили игроку на инвалидном кресле специальный транспорт

Из-за неизлечимой болезни Кеннет Клитон не может передвигаться по стране. Теперь же игрок сможет поехать на любой покерный турнир

Кеннет Клитон получил долгожданный автомобиль / Фото: Twitter Кеннета Клитона

Недавно Вероника Брилл организовала сбор средств на покупку фургона для покериста-инвалида Кеннета Клитона. Игрок страдает от спинно-мышечной атрофии, из-за чего прикован к креслу и не может передвигаться на общедоступных видах транспорта.

Менее чем за две недели необходимые 75 тысяч долларов были собраны. В благотворительной акции поучаствовали не только обычные поклонники покера, но и звезды этой игры – Фил Хельмут, Барт Хэнсон, Лэндон Тайс, Дэвид Тачман и другие. Уже вчера Кеннету и его отцу был куплен специализированный автомобиль, на котором они смогут передвигаться по стране.

Стоит отметить, что таким счастливым игрока никогда еще не видели! Теперь Клитон сможет осуществить одно из своих самых больших желаний. Ожидается, что на спецавто Клитон отправится на Мировую серию покера (WSOP), которая состоится в октябре-ноябре этого года.