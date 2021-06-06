Изменить язык на: UA Перейти к новостям
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Трогательные фото до слез: звезды покера купили игроку на инвалидном кресле специальный транспорт

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
6 июня, 16:50
Копировать ссылку
Из-за неизлечимой болезни Кеннет Клитон не может передвигаться по стране. Теперь же игрок сможет поехать на любой покерный турнир
Кеннет Клитон получил долгожданный автомобиль
Кеннет Клитон получил долгожданный автомобиль / Фото: Twitter Кеннета Клитона

Недавно Вероника Брилл организовала сбор средств на покупку фургона для покериста-инвалида Кеннета Клитона. Игрок страдает от спинно-мышечной атрофии, из-за чего прикован к креслу и не может передвигаться на общедоступных видах транспорта.

Менее чем за две недели необходимые 75 тысяч долларов были собраны. В благотворительной акции поучаствовали не только обычные поклонники покера, но и звезды этой игры – Фил Хельмут, Барт Хэнсон, Лэндон Тайс, Дэвид Тачман и другие. Уже вчера Кеннету и его отцу был куплен специализированный автомобиль, на котором они смогут передвигаться по стране.

Стоит отметить, что таким счастливым игрока никогда еще не видели! Теперь Клитон сможет осуществить одно из своих самых больших желаний. Ожидается, что на спецавто Клитон отправится на Мировую серию покера (WSOP), которая состоится в октябре-ноябре этого года.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Опрос
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Покер - чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья

Анатолий Карпов
Подробнее

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять