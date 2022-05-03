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Активісти збирають гроші для інваліда, який мріє відвідати Лас-Вегас

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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3 травня, 13:37
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Девід Хендрікс сміливо бореться з невиліковною хворобою і мріє потрапити на найбільшу серію покеру у світі
Девід Хендрікс мріє з'їздити на WSOP
Девід Хендрікс мріє з'їздити на WSOP

Незабаром у Лас-Вегасі відбудеться Світова серія покеру 2022. На цей раз WSOP пройде в новому готелі, з'їхавши з казино Rio вперше за 15 років.

На серію очікується прибуття відомого гравця-інваліда Девіда Хендрікса. У 31-річного хлопця діагностували хворобу Вердніга-Гофмана (спинальна м'язова атрофія 1 типу). Зазвичай її виявляють у дитинстві та в середньому живуть з нею близько 2 років.

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Втім, Девід відчайдушно бореться за своє життя, що дозволяє йому бути найстаршою людиною в США з цією хворобою. Американець із 14 років захоплюється покером, а минулої осені виграв перший свій живий турнір.

Минулого WSOP його друг Престон Мак'юен грав у футболці із зображенням Хендрікса і зумів увійти в призи на Main Event, посівши аж 57 місце. Тепер же Девід сам мріє про гру у Лас-Вегасі.

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"Моє бажання сформувалося після того, як мені виповнилося 14 років, і я почав вчитися грати в покер. Це бажання в результаті є причиною того, чому я хочу там бути. Я граю кожен день вдома, але хочу побувати у Вегасі хоча б раз у житті.

Хочу випробувати те, що багато моїх друзів переживають щороку. Коли я сиджу за столом покеру, то на деякий час я забуваю про свій інвалідний візок. Я ніби у своїй стихії і відчуваю, що перебуваю саме там, де маю бути".

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Покерні ентузіасти вирішили наблизити мрію Хендрікса. На сайті GoFundMe створена сторінка, щоб зібрати за допомогою краудфандингу 20 тисяч доларів, які потрібні інваліду для участі в WSOP. Сама серія розпочнеться 29 травня.

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4
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10
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Джонні Мосс
9
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