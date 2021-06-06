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Зворушливі фото до сліз: зірки покера купили гравцеві на інвалідному кріслі спеціальний транспорт

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
6 червня, 16:50
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Через невиліковну хворобу Кеннет Клітон не може пересуватися країною. А тепер гравець зможе поїхати на будь-який покерний турнір
Кеннет Клітон отримав довгоочікуваний автомобіль
Кеннет Клітон отримав довгоочікуваний автомобіль / Фото: Twitter Кеннета Клітона

Нещодавно Вероніка Брилл організувала збір коштів на придбання фургона для покериста-інваліда Кеннета Клітона. Гравець страждає на спинно-м'язову атрофію, через що прикутий до крісла і не може пересуватися на загальнодоступних видах транспорту.

Менш ніж за два тижні необхідні 75 тисяч доларів було зібрано. У благодійній акції взяли участь не тільки звичайні шанувальники покеру, але і зірки цієї гри – Філ Гельмут, Барт Генсон, Лендон Тайс, Девід Тачман та інші. Уже вчора Кеннету і його батькові купили спеціалізований автомобіль, на якому вони зможуть пересуватися країною.

Варто зазначити, що таким щасливим гравця ніколи ще не бачили! Тепер Клітон зможе здійснити одне зі своїх найбільших бажань. Очікується, що на спецавто Клітон вирушить на Світову серію покеру (WSOP), яка відбудеться в жовтні-листопаді цього року.

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Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

Анатолій Карпов
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