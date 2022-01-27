Культове казино Лас-Вегаса змінило назву "на удачу". Там пройде Світова серія покеру

Заклади Bally's та Paris тепер будуть називатися Horseshoe. Саме воно прийме WSOP у травні-червні 2022 року

Тут пройде Світова серія покеру в 2022 році / Фото: Pokernews

У листопаді завершилася чергова Світова серія покеру, яка пройшла в офлайні вперше з початку пандемії То була остання WSOP, яку прийняло казино Rio.

Заклад був господарем серії з 2005 року, проте масове невдоволення покер-румом стало приводом для переїзду. Новим "будинком" Світової серії покеру стануть казино Bally's та Paris.

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При цьому господарі готелів вирішили змінити назву і тепер іменуватиметься Horseshoe, що в перекладі з англійської означає "підкова". Їхнє місце розташування куди більше відповідає статусу турніру, казино розташовані навпроти фешенебельного готелю Caesars Palace у самому центрі Лас-Вегас-стріп.

Заклади були відкриті ще 1973 року, а на початку 80-х пережили масштабну пожежу. Ремонт коштував господарям MGM Grand мільйони доларів, проте казино знову заробило.

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У 1986 році закладу придбала компанія Bally Manufacturing, через що казино і вийшла назва Bally's. Досі місцевий готель є одним із найбюджетніших варіантів на Лас-Вегас-стрип.

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Зазначимо, що нова WSOP стартує вже 29 травня 2022 року, а на церемонії відкриття очікується виступ актора Вінса Вона. Розклад Світової серії покеру буде опублікований у лютому.