Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Одразу потрапив у призи! Найтитулованіший покерист світу повернувся за стіл після діареї та ковіду

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 червня, 16:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Філ Хельмут нарешті зміг зіграти на Світовій серії покеру цього року і одразу ж встиг заробити понад 30 тисяч доларів
Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP
Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

На Світовий серії покеру добіг кінця 17-й ігровий день. У ніч із п'ятниці на суботу визначилися ще два володарі золотих браслетів.

Стали відомі підсумки турніру №31 з Лоуболлу з бай-іном 10 тисяч доларів. Усього було виконано 118 входів, що дозволило зібрати 1,1 мільйона доларів призового фонду.

Реклама

Читайте також: Талант з Уельсу обставив Негреану та виграв другий браслет WSOP у кар'єрі

Найкращим гравцем івенту став уродженець Флориди Браян Хастінгс, який здолав у хедз-апі Еріка Вассерсона. Тріумф приніс покеристу не лише майже 300К, а й шостий браслет за кар'єру.

Реклама

А ось рекордсмену WSOP з браслетів Філу Хельмуту зовсім трохи не вистачило до фінального столу на першому івенті після діареї та ковіду. PokerBrat став восьмим, заробивши 31,5К.

Результати фінального столу турніру WSOP Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship :

  1. Браян Хастінгс – 292,1 тис. доларів
  2. Ерік Вассерсон – 180,5 тис. доларів
  3. Деніел Зак – 129,6 тис. доларів
  4. Шон Діб – 94,6 тис. доларів
  5. Марко Джонсон – 70,1 тис. доларів
  6. Джордан Зігель – 52,8 тис. доларів
  7. Юваль Бронштейн – 40,4 тис. доларів

Читайте також: Українець виграв майже 6 тисяч доларів у покер

Реклама

Крім того, визначився переможець чемпіонату з Омаху PLO за 1000 доларів бай-іну. Ним став досвідчений гравець Даніель Вайнман. Для покериста з Атланти це принесло не лише другий браслет у кар'єрі, але і аж 60-те попадання у призи на WSOP.

Результати фінального столу турніру WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :

  1. Даніель Вайнман – 255,3 тис. доларів
  2. Джеймі Хендріксон – 157,8 тис. доларів
  3. Едуардо Санчес – 116,7 тис. доларів
  4. Германдіо Андоні – 87,1 тис. доларів
  5. Чино Рим – 65,6 тис. доларів
  6. Ференц Дік – 49,9 тис. доларів
  7. Стівен Сонг – 38,7 тис. доларів
  8. Руслан Дікштейн – 29,7 тис. доларів
  9. Олівер Вайсс – 23,2 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ЧЕРВЕНЬ
Тімоті Адамс
Тімоті Адамс
Джон Еспозіто
Джон Еспозіто
Деніел Колман
Деніел Колман
Джозеф Маккіен
Джозеф Маккіен
Мартін Якобсон
Мартін Якобсон
1 /2
Дні народження червня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
Дивитись весь рейтинг
Опитування

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти