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Сразу попал в призы! Самый титулованный покерист мира вернулся за стол после диареи и ковида

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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18 июня, 16:22
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Фил Хельмут наконец-то смог сыграть на Мировой серии покера этого года и сразу же успел заработать более 30 тысяч долларов
Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP
Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

На Мировой серии покера подошел к концу 17-ый игровой день. В ночь с пятницы на субботу определились еще два обладателя золотых браслетов.

Стали известны итоги турнира №31 по Лоуболлу с бай-ином 10 тысяч долларов. Всего было выполнено 118 входов, что позволило собрать 1,1 миллиона долларов призового фонда.

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Лучшим игроком ивента стал уроженец Флориды Брайан Хастингс, одолевший в хедз-апе Эрика Вассерсона. Триумф принес покеристу не только почти 300К, но и аж шестой браслет за карьеру.

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А вот рекордсмену WSOP по браслетам Филу Хельмуту совсем немного не хватило до финального стола на свое первом ивенте после диареи и ковида. PokerBrat стал восьмым, заработав 31,5К.

Результаты финального стола турнира WSOP Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship :

  1. Брайан Хастингс – 292,1 тыс. долларов
  2. Эрик Вассерсон – 180,5 тыс. долларов
  3. Дэниел Зак – 129,6 тыс. долларов
  4. Шон Диб – 94,6 тыс. долларов
  5. Марко Джонсон – 70,1 тыс. долларов
  6. Джордан Зигель – 52,8 тыс. долларов
  7. Юваль Бронштейн – 40,4 тыс. долларов

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Кроме того, определился победитель чемпионата по Омахе PLO за 1000 долларов бай-ина. Им стал опытный игрок Даниэль Вайнман. Для покериста из Атланты это принесло не только второй браслет в карьере, но аж 60-ое попадание в призы на WSOP.

Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :

  1. Даниэль Вайнман – 255,3 тыс. долларов
  2. Джейми Хендриксон – 157,8 тыс. долларов
  3. Эдуардо Санчес – 116,7 тыс. долларов
  4. Германдио Андони – 87,1 тыс. долларов
  5. Чино Рим – 65,6 тыс. долларов
  6. Ференц Дик – 49,9 тыс. долларов
  7. Стивен Сонг – 38,7 тыс. долларов
  8. Руслан Дикштейн – 29,7 тыс. долларов
  9. Оливер Вайсс – 23,2 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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