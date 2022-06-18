Сразу попал в призы! Самый титулованный покерист мира вернулся за стол после диареи и ковида

На Мировой серии покера подошел к концу 17-ый игровой день. В ночь с пятницы на субботу определились еще два обладателя золотых браслетов.
Стали известны итоги турнира №31 по Лоуболлу с бай-ином 10 тысяч долларов. Всего было выполнено 118 входов, что позволило собрать 1,1 миллиона долларов призового фонда.
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Лучшим игроком ивента стал уроженец Флориды Брайан Хастингс, одолевший в хедз-апе Эрика Вассерсона. Триумф принес покеристу не только почти 300К, но и аж шестой браслет за карьеру.
А вот рекордсмену WSOP по браслетам Филу Хельмуту совсем немного не хватило до финального стола на свое первом ивенте после диареи и ковида. PokerBrat стал восьмым, заработав 31,5К.
Результаты финального стола турнира WSOP Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship :
- Брайан Хастингс – 292,1 тыс. долларов
- Эрик Вассерсон – 180,5 тыс. долларов
- Дэниел Зак – 129,6 тыс. долларов
- Шон Диб – 94,6 тыс. долларов
- Марко Джонсон – 70,1 тыс. долларов
- Джордан Зигель – 52,8 тыс. долларов
- Юваль Бронштейн – 40,4 тыс. долларов
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Кроме того, определился победитель чемпионата по Омахе PLO за 1000 долларов бай-ина. Им стал опытный игрок Даниэль Вайнман. Для покериста из Атланты это принесло не только второй браслет в карьере, но аж 60-ое попадание в призы на WSOP.
Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :
- Даниэль Вайнман – 255,3 тыс. долларов
- Джейми Хендриксон – 157,8 тыс. долларов
- Эдуардо Санчес – 116,7 тыс. долларов
- Германдио Андони – 87,1 тыс. долларов
- Чино Рим – 65,6 тыс. долларов
- Ференц Дик – 49,9 тыс. долларов
- Стивен Сонг – 38,7 тыс. долларов
- Руслан Дикштейн – 29,7 тыс. долларов
- Оливер Вайсс – 23,2 тыс. долларов