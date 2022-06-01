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Найтитулованіший гравець у покер пропустив відкриття WSOP через діарею

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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1 червня, 15:29
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Судячи з усього, Філ Хельмут невдало з'їздив до Мексики і тепер змушений скасувати свою участь у стартових івентах Світової серії покеру
Філ Хельмут пропустить старт WSOP 2022
Філ Хельмут пропустить старт WSOP 2022 / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі стартувала Світова серія покеру 2022. До Лас-Вегаса з'їхалися найкрутіші гравці зі всього світу, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Нещодавно відбулася церемонія відкриття WSOP, яку провела зірка реаліті-шоу Ліза Вандерпамп. Цього року серія вперше за 15 років змінила місце і тепер проходитиме у готелях Horseshoe та Paris.

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Захід мав відвідати й найтитулованіший покерист в історії Філ Хельмут. PokerBrat збирався одразу взяти участь в івенті №2 для хайролерів за 100 тисяч доларів.

Втім, його планам не судилося збутися. Як повідомив Хельмут на своїй сторінці в Twitter, йому довелося пропустити церемонію відкриття через діарею, яка розігралася у нього після поїздки до Мексики

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Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP
Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

З цієї ж причини Філ заявив, що не зможе зіграти у турнірі хайролерів. Гравець планує повернутися до хедз-ап івенту №6 за 25 тисяч доларів, який стартує вже завтра.

Нагадаємо, що Хельмут – рекордсмен за кількістю браслетів WSOP у кар'єрі (16). Крім того, американець двічі тріумфував на Main Event та заробив за свою кар'єру майже 28 мільйонів.

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Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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