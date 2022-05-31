Гордість нашого покеру! Згадуємо всіх українців-власників браслета WSOP

Наші гравці вже здобули 11 золотих браслетів на Світовій серії покеру. Цього року також не обійдеться без гравця з України

Євген Качалов - найуспішніший покерист з України / Фото: PokerMatch

Цієї ночі у Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їдуться в готелі Bally's та Paris, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Не залишиться WSOP і без українців. На ігри серії вирушає найуспішніший покерист в історії нашої країни Євген Качалов. Амбасадор PokerMatch встиг заробити понад 9 мільйонів на покері, а також вигравав уже золотий браслет у 2011 році.

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Що цікаво, Євген – один із 10 українців, яким підкорялися головні нагороди Світової серії покеру. Особливе місце посідає Олексій Ковальчук. Він єдиний із наших співвітчизників здобув два браслети WSOP.

ГРАВЕЦЬ РІК ТУРНІР ПРИЗОВІ Євген Качалов 2011 Seven Card Stud 118,7 тис. доларів Олексій Ковальчук 2011 NLH 6-Handed 689,7 тис. доларів Олексій Ковальчук 2012 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 228 тис. доларів Олександр Щербак 2017 NLH Monster Stack (WSOPE) 117,7 тис. доларів Михайло Гутий 2018 NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE) 70,9 тис. доларів Ренат Богданів 2019 NLH The Opener (WSOPE) 59,2 тис. доларів Дмитро Бистровзоров 2020 NLH Deepstack Championship (Online) 227,9 тис. доларів Андрій Держипільський 2021 NLH 6-Handed Bounty (Online) 154,3 тис. доларів Владислав Мартиненко 2021 NLH Fifty Stack (Online) 250,1 тис. доларів Руслан Рішко 2021 NLH Bounty Double Millions (Online) 194 тис. доларів Андрій Любовецький 2021 NLH Platinum High Roller (WSOPE) 586,5 тис. доларів

Нагадаємо, що фінальні столи головних івентів WSOP 2022 будуть показані на стрімінговій платформі PokerGo. Місячна підписка коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 USD (10 доларів на місяць)/