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Допомога Україні з Лас-Вегасу! Українець виграв майже 6 тисяч доларів у покер

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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16 червня, 16:11
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Амбассадор PokerMatch Євген Качалов успішно зіграв на турнірі Міжнародної серії покеру та виграв перші призові на WSOP 2022
Євген Качалов - найуспішніший покерист з України
Євген Качалов - найуспішніший покерист з України / Фото: PokerMatch

Світова серія покеру 2022 у розпалі. Найкращі гравці зі всього світу розігрують 89 золотих браслетів у Лас-Вегасі.

Беруть участь на WSOP та українці. Особлива увага прикута до найуспішнішого покеристу в історії України Євгену Качалову. Цієї ночі амбасадор PokerMatch вперше потрапив у призи.

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Євгеній вдало зайшов до шутаут-івенту на 1000 учасників, заплативши бай-ін 1,5 тисячі доларів. У призову зону потрапила топ-сотня покеристів, у тому числі Качалов.

Українець у результаті закінчив подію на 18 місці та заробив 5,8К. Нагадаємо, що частину від своїх призових Євген відправить на гуманітарну допомогу Україні, яка страждає від війни з Росією. Частину бай-іну проплатила компанія PokerMatch, котра також направить свою частку на благочинність.

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Відзначимо, що Качалов входить до ТОП-200 найуспішніших покеристів світу із загального доходу від покеру. За свою кар'єру Євген виграв понад 9 мільйонів за столом покеру, а також один раз ставав володарем золотого браслета WSOP.

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