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Талант з Уельсу обставив Негреану та виграв другий браслет WSOP у кар'єрі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 червня, 17:17
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Роберт Коуен не пошкодував 50 тисяч на турнір хайролерів з Омахи та відсвяткував свій перший мільйон призових
Роберт Коуен виграв суперивент з Омахи
Роберт Коуен виграв суперивент з Омахи / Фото: WSOP

На WSOP 2022 закінчилося ще кілька івентів, які визначили нових власників браслетів. Українці також беруть участь в івентах у Лас-Вегасі, збираючи потроху призові.

Наприклад, найуспішніший покерист України Євген Качалов днями підняв майже 6 тисяч у шутаут-турнірі, частина з яких відправить на благодійність. А в івенті №25 NLH Deepstack до ITM потрапив Богдан Сливинський.

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Житель Чикаго зайшов у турнір на 4 з лишком тисячі людей, заплативши 800 доларів. У підсумку Богдан посів 265 місце, що дозволило йому забрати 1,9К. Чемпіоном став Раджа Вазваз, який виграв 358 тисяч.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller PLO:

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  1. Раджа Вазваз – 358,4 тис. доларів
  2. Роберт Кроу – 221,3 тис. доларів
  3. Теренс Рід – 166 тис. доларів
  4. Шон Лежендр – 125,3 тис. доларів
  5. Дов Маркович – 95,3 тис. доларів
  6. Максим Дюамель – 73 тис. доларів
  7. Абінав Ієр – 56,3 тис. доларів
  8. Себастьєн Кло – 43,8 тис. доларів
  9. Ліран Бетіто – 34,3 тис. доларів

В івенті №28 змагалися 106 хайролерів в Омаху. Гравці не побоялися заплатити по 50 тисяч американських грошей, утворивши призовий фонд 5М. У призах виявилося чимало відомих гравців: Ченс Корнут (14 місце), Йоні Йоукімайнен (10), Скотт Сейвер (8), Джейсон Мерсьєр (6).

У призи не влучив навіть титулований Даніель Негреану. Браслет же дістався гравцю з Уельсу Роберту Коуену. Покерист зміг не тільки вдруге у кар'єрі тріумфувати на Світовій серії покеру, але й оформив бест-кеш (1,3 М).

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Результати фінального столу турніру WSOP High Roller PLO:

  1. Роберт Коуен – 1,39 млн доларів
  2. Деш Дадлі – 861,4 тис. доларів
  3. Бен Ламб – 622,8 тис. доларів
  4. Веселін Каракітуков – 458 тис. доларів
  5. Джаред Блезнік – 342,6 тис. доларів
  6. Джейсон Мерсьєр – 260,8 тис. доларів
  7. Аарон Катц – 202,1 тис. доларів
  8. Скотт Сейвер – 159,4 тис. доларів
  9. Аарон Мермельштайн – 128,1 тис. доларів

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
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1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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