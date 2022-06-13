Епідемія коронавірусу в Лас-Вегасі: декілька гравців у покер підхопили ковід

Троє титулованих покеристів змушені пропустити старт WSOP через позитивні тести на ковід

Філ Гельмут - рекордсмен з перемог на WSOP / Фото: Pokernews

Триває Світова серія покеру у Лас-Вегасі. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до казино Bally's та Paris, щоб розділити між собою 89 золотих браслетів.

Рекордсменом в історії з перемог на турнірах WSOP є американець Філ Гельмут (16). Цього року PokerBrat має намір збільшити цю кількість, проте поки що успіх явно повернувся до нього не обличчям.

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Гельмут не зміг прибути на відкриття серії через діарею. Вона завадила йому взяти участь в івенті хайроллерів. Тепер Філ повідомив, що склав позитивний тест на ковід.

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Покерист запевнив фанатів, що почувається добре, проте змушений був пропустити івент по Омаху Хай-Лоу, в якому він сподівався серйозно поборотися за трофей.

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При цьому Гельмут став не єдиним зараженим покеристом. Через коронавірус старт серії пропустив зірка реаліті-шоу Storage Wars Рене Нежода, а також один з найбагатших гравців в історії Джастін Бономо.

Зазначимо, що організатори WSOP скасували масковий режим і не вимагають від гравців тесту ПЛР на ковід. Щоправда, до участі у серії допускають лише вакцинованих учасників.