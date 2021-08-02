Вылетел с турнира WSOP и утопил наушники – покерист из Канады провел стрим в джакузи (фото)

Кевин Мартин решил поддержать тренды в Twitch и организовал для подписчиков 9-часовой эфир в бассейне

Кевин Мартин провел веселый стрим

Известный стример Кевин Мартин провёл необычный эфир для своих подписчиков. Канадец собрал внушительную аудиторию фолловеров на своем канале Twitch – более 100 тысяч.

В последнее время набирают популярности стримы в бассейне, где девушки в купальниках общаются с подписчиками. Кевин решил также хайпануть и также снял девятичасовой стрим в Twitch в джакузи.

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Во время эфира Мартин сыграл в нескольких онлайн-турнирах, однако лишь в одном смог дойти до финального стола. Провалился он и на турнире WSOP Online, оформив ранний вылет. К слову, вместе с ним искупалась и его девушка.

Кроме того, из строя вышла аппаратура и пара наушников. После этого парень сообщил, что не намерен повторять такой опыт еще раз.

"Было весело, но повторять этого я, конечно, не буду".

Отметим, что Мартин играет на профессиональном уровне лишь с 2015 года и за это время добыл лишь шесть побед в малозначимых турнирах. Всего за карьеру Кевин поднял 313,6 тысячи долларов, а крупнейшие призовые за турнир не перевалили даже за 50 тысяч.