Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Вылетел с турнира WSOP и утопил наушники – покерист из Канады провел стрим в джакузи (фото)

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
2 августа, 17:25
Копировать ссылку
Кевин Мартин решил поддержать тренды в Twitch и организовал для подписчиков 9-часовой эфир в бассейне
Кевин Мартин провел веселый стрим
Кевин Мартин провел веселый стрим

Известный стример Кевин Мартин провёл необычный эфир для своих подписчиков. Канадец собрал внушительную аудиторию фолловеров на своем канале Twitch – более 100 тысяч.

В последнее время набирают популярности стримы в бассейне, где девушки в купальниках общаются с подписчиками. Кевин решил также хайпануть и также снял девятичасовой стрим в Twitch в джакузи.

Читайте также: Британский весельчак "понажимал на пару кнопок" и выиграл второй браслет WSOP

Во время эфира Мартин сыграл в нескольких онлайн-турнирах, однако лишь в одном смог дойти до финального стола. Провалился он и на турнире WSOP Online, оформив ранний вылет. К слову, вместе с ним искупалась и его девушка.

Кроме того, из строя вышла аппаратура и пара наушников. После этого парень сообщил, что не намерен повторять такой опыт еще раз.

"Было весело, но повторять этого я, конечно, не буду".

Отметим, что Мартин играет на профессиональном уровне лишь с 2015 года и за это время добыл лишь шесть побед в малозначимых турнирах. Всего за карьеру Кевин поднял 313,6 тысячи долларов, а крупнейшие призовые за турнир не перевалили даже за 50 тысяч.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять