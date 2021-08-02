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Вилетів з турніру WSOP та втопив навушники – покерист з Канади провів стрім в джакузі (фото)

Андрій Трофімов, Анатолій Дерека
2 серпня, 17:25
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Кевін Мартін вирішив підтримати тренди в Twitch і організував для підписників 9-годинний ефір в басейні
Кевін Мартін провів веселий стрім
Кевін Мартін провів веселий стрім

Відомий стример Кевін Мартін провів незвичайний ефір для своїх підписників. Канадець зібрав значну аудиторію фоловерів на своєму каналі Twitch – понад 100 тисяч.

Останнім часом набирають популярності стріми в басейні, де дівчата в купальниках спілкуються з підписниками. Кевін вирішив також хайпанути і також зняв дев'ятигодинної стрім в Twitch в джакузі.

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Під час ефіру Мартін зіграв в декількох онлайн-турнірах, однак лише в одному зміг дійти до фінального столу. Провалився він і на турнірі WSOP Online, оформивши ранній виліт. До слова, разом з ним поплавала і його дівчина.

Крім того, з ладу вийшла апаратура і кілька навушників. Після цього хлопець повідомив, що не має наміру повторювати такий досвід ще раз.

"Було весело, але повторювати цього я, звичайно, не буду".

Відзначимо, що Мартін грає на професійному рівні лише з 2015 року і за цей час здобув лише шість перемог в малозначущих турнірах. Всього за кар'єру Кевін підняв 313,6 тисячі доларів, а найбільші призові за турнір не перевалили навіть за 50 тисяч.

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