В Киеве проходит горячая покерная серия с гарантией 5,5 миллиона! Расписание и правила участия

Серия SPL Grand Final продлится чуть более недели, а посетители клуба на Крещатике поучаствуют в розыгрыше крупных призовых

В Киеве началась покерная серия SPL Grand Final / Фото: PokerMatch

Вчера, 17 декабря, в Киеве стартовала крупная покерная серия SPL Grand Final 2021. Турниры примет клуб спортивного покера "Full House Khreschatyk", расположенный в самом сердце Киева.

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Организаторы подготовили 26 крутых ивентов с общей гарантией свыше 5-ти миллионов (5 555 555 гривен). Участников ждут яркие соревнования по разным видам покера и с разнообразными бай-инами, а победители получат солидные призовые и памятные трофеи. Финал серии намечен на 26 декабря.

Особенное внимание привлекают два ивента с солидными призовыми на следующей неделе. 22 декабря стартует High Rollers Event с гарантией 600 тысяч гривен (бай-ин – 20К).

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А самый крупный турнир серии PokerMatch Kyiv Masters будет идти целых три дня (24-26 декабря). Его гарантия составит аж 1 миллион гривен. При этом у участников будет четыре слота для захода:

в пятницу, 24 декабря, в 14:00 за 1500 гривен

в пятницу, 24 декабря, в 19:00 за 1500 гривен

в субботу, 25 декабря, в 12:00 за 1500 гривен

в субботу, 25 декабря, в 15:00 за 10000 гривен

SPL Grand Final проходит при поддержке крупнейшего онлайн-рума Украины PokerMatch. Компания предлагает попасть на Главное событие серии через онлайн-сателлиты. Проходить они будут ежедневно до 21 декабря, а бай-ины составляют от 150 до 1500 гривен.

Кроме того, представители компании будут проводить и другие яркие розыгрыши среди участников 24-25 декабря. Подробнее о правилах акции можно узнать на официальном сайте PokerMatch.