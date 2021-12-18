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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

У Києві проходить гаряча покерна серія з гарантією 5,5 мільйона! Розклад та правила участі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 19:10
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Серія SPL Grand Final триватиме трохи більше тижня, а відвідувачі клубу на Хрещатику візьмуть участь у розіграші великих призових
У Києві розпочалася покерна серія SPL Grand Final
У Києві розпочалася покерна серія SPL Grand Final / Фото: PokerMatch

Вчора, 17 грудня, у Києві стартувала велика покерна серія SPL Grand Final 2021. Турніри прийме клуб спортивного покеру "Full House Khreschatyk", розташований у самому серці Києва.

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Організатори підготували 26 крутих івентів із загальною гарантією понад 5 мільйонів (5 555 555 гривень). На учасників чекають яскраві змагання з різних видів покеру та з різноманітними бай-інами, а переможці отримають солідні призові та пам'ятні трофеї. Фінал серії заплановано на 26 грудня.

Особливу увагу привертають два івенти з солідними призовими наступного тижня. 22 грудня стартує High Rollers Event з гарантією 600 тисяч гривень (бай-ін – 20К).

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А найбільший турнір серії PokerMatch Kyiv Masters йтиме цілих три дні (24-26 грудня). Його гарантія становитиме аж 1 мільйон гривень. При цьому в учасників буде чотири слоти для заходу:

  • у п'ятницю, 24 грудня, о 14:00 за 1500 гривень
  • у п'ятницю, 24 грудня, о 19:00 за 1500 гривень
  • у суботу, 25 грудня, о 12:00 за 1500 гривень
  • у суботу, 25 грудня, о 15:00 за 10000 гривень

SPL Grand Final проходить за підтримки найбільшого онлайн руму України PokerMatch. Компанія пропонує потрапити на Головну подію серії через онлайн-сателіти. Проходитимуть вони щодня до 21 грудня, а бай-іни становлять від 150 до 1500 гривень.

Крім того, представники компанії будуть проводити інші яскраві розіграші серед учасників 24-25 грудня. Докладніше про правила акції можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch.

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