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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Усику нужно блефовать. Как покер помогает Джошуа готовиться к бою (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 сентября, 22:30
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Игра в карты уже помогла британскому боксеру одолеть Кубрата Пулева. Пройдет ли такой фокус с украинцем?
Энтони Джошуа любит поиграть в покер с друзьями
Энтони Джошуа любит поиграть в покер с друзьями / Фото: Getty Images

Совсем скоро начнется долгожданный для украинцев бой в супертяжелом весе. Наш соотечественник Александр Усик сразится с британцем Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO. Онлайн-трансляция Джошуа – Усик доступна у нас на сайте.

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне

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Последним боем британца была схватка с болгарином Кубратом Пулевым, которую он выиграл в декабре 2020 года. Тогда британские СМИ выяснили, как Джошуа расслабляется накануне боя.

Оказалось, что Энтони является заядлым игроком в покер. Накануне боя с Пулевым в сеть попали кадры, как AJ расслабляется за игрой в карты.

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Вместе с ним за столом были промоутер Эдди Хирн, кузен Бен Илейми и друг детства Леон Скиннер. Можно предположить, Джошуа досрочно покинул турнир, ведь на одном из снимков он сидит в телефоне, пока его друзья продолжаются играть в покер.

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Тогда игра в карты помогла Энтони отвлечься от тренировок, ведь он сам признавался, что его чаша терпения переполнялась.

"Мне нужно сосредоточиться на отдыхе, это ключ к успеху. По мере приближения битвы давление начинает расти. Я не хочу слишком волноваться из-за того, что чаша становится слишком полной и я готов взорваться еще до того, как начну бой. Я просто пытаюсь сохранять спокойствие".

Отметим, что бой между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" и начнется не ранее 00:00. Предлагаем узнать, где можно посмотреть матч Джошуа – Усик в прямой трансляции.

К слову, перед поединком Александр Усик превратился в Джокера, придя в похожем костюме красного цвета на пресс-конференцию.

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