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Усику потрібно блефувати. Як покер допомагає Джошуа готуватися до бою (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 вересня, 22:30
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Гра в карти вже допомогла британському боксеру здолати Кубрата Пулєва. Чи пройде такий фокус з українцем?
Ентоні Джошуа любить пограти в покер з друзями
Ентоні Джошуа любить пограти в покер з друзями / Фото: Getty Images

Зовсім скоро почнеться довгоочікуваний для українців бій в суперважкій вазі. Наш співвітчизник Олександр Усик битиметься з британцем Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO. Онлайн-трансляція Джошуа – Усик доступна у нас на сайті.

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне

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Останнім боєм британця був поєдинок з болгарином Кубратом Пулєвим, який він виграв у грудні 2020 року. Тоді британські ЗМІ з'ясували, як Джошуа розслабляється напередодні бою.

Виявилося що Ентоні є завзятим гравцем у покер. Напередодні бою з Пулєвим в мережу потрапили кадри, як AJ розслабляється за грою в карти.

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Разом з ним за столом були промоутер Едді Хірн, кузен Бен Ілеймі та друг дитинства Леон Скіннер. Можна припустити, Джошуа достроково залишив турнір, адже на одному зі знімків він сидить в телефоні, поки його друзі продовжують грати в покер.

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Тоді гра в карти допомогла Ентоні відволіктися від тренувань, адже він сам зізнавався, що його чаша терпіння наповнювалась.

"Мені потрібно зосередитися на відпочинку, це ключ до успіху. По мірі наближення битви тиск починає рости. Я не хочу занадто хвилюватися через те, що чаша стає занадто повною і я готовий вибухнути ще до того, як почну бій. Я просто намагаюся зберігати спокій".

Відзначимо, що бій між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" і почнеться не раніше 00:00. Пропонуємо дізнатися, де можна подивитися матч Джошуа – Усик в прямій трансляції.

До слова, перед поєдинком Олександр Усик перетворився на Джокера, прийшовши в схожому костюмі червоного кольору на прес-конференцію.

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