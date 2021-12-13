Украинец наделал шума в казино Лас-Вегаса, едва не выиграв турнир по покеру

На прошлой неделе в Лас-Вегасе в крупном казино Wynn стартовала серия турниров Wynn Winter Classic. Организаторы запланировали до конца года 11 турниров с бай-ином от 400 до 5300 долларов, а также несколько сателлитов к Главному событию.
На выходных подошел к концу второй ивент по Безлимитному Холдему с самым дешевым взносом 400 долларов. Организаторы установили гарантию в 40 тысяч долларов, однако 140 участников позволили побить ее с запасом (48,3К). За финальный стол попало 9 игроков, из которых пятеро были американцами.
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Впрочем, до хедз-апа дошли представители Европы – испанец Давид Перес и украинец Руслан Рогожин. Наш соотечественник не смог навязать пиренейцу борьбу за титул, а потому довольствовался вторым местом.
Это позволило Руслану заработать 10,6 тысяч гривен. Отметим, что всего в "живых" ивентах Рогожин выиграл 129,7 тысячи долларов, а в этом сезоне четырежды попадал в ITM на Мировой серии покера.
Результаты финального стола Event #2 Wynn Winter Classic NLH:
- Давид Перес – 12,5 тыс. долларов
- Руслан Рогожин – 10,6 тыс. долларов
- Марк Лидтке – 5,5 тыс. долларов
- Бретт Флорес – 3,7 тыс. долларов
- Давид Гонсалес – 2,7 тыс. долларов
- Абдул Алкайали – 2,2 тыс. долларов
- Даегон Шон – 1,8 тыс. долларов
- Майкл Дризе – 1,5 тыс. долларов
- Хунг Цо – 1,3 тыс. долларов