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Українець наробив галасу в казино Лас-Вегаса, ледь не вигравши турнір з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
13 грудня, 12:10
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Руслан Рогожин чудово проявив себе в івенті Wynn Winter Classic, посівши друге місце і вигравши 10 тисяч доларів.
Руслан Рогожин круто виступив на турнірі у Лас-Вегасі
Руслан Рогожин круто виступив на турнірі у Лас-Вегасі / Фото: Pokeroff

Минулого тижня у Лас-Вегасі у великому казино Wynn стартувала серія турнірів Wynn Winter Classic . Організатори запланували до кінця року 11 турнірів із бай-іном від 400 до 5300 доларів, а також кілька сателітів до Головної події.

На вихідних добіг кінця другий івент з Безлімітному Холдему з найдешевшим внеском 400 доларів. Організатори встановили гарантію 40 тисяч доларів, проте 140 учасників дозволили побити її із запасом (48,3К). За фінальний стіл потрапило 9 гравців, із яких п'ятеро були американцями.

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David Perez

Втім, до хедз-апу дійшли представники Європи – іспанець Давид Перес та українець Руслан Рогожин. Наш співвітчизник не зміг нав'язати піренейцеві боротьбу за титул, а тому задовольнявся другим місцем.

Це дозволило Руслану заробити 10,6 тисячі гривень. Відмітимо, що всього в "живих" івентах Рогожин виграв 129,7 тисячі доларів, а цього сезону чотири рази потрапляв до ITM на Світовій серії покеру.

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Результати фінального столу Event #2 Wynn Winter Classic NLH:

  1. Давид Перес – 12,5 тис. доларів
  2. Руслан Рогожин – 10,6 тис. доларів
  3. Марк Лідтке – 5,5 тис. доларів
  4. Бретт Флорес – 3,7 тис. доларів
  5. Давид Гонсалес – 2,7 тис. доларів
  6. Абдул Алкаялі – 2,2 тис. доларів
  7. Даегон Шон – 1,8 тис. доларів
  8. Майкл Дрізе – 1,5 тис. доларів
  9. Хунг Цо – 1,3 тис. доларів

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