"Украина – красавчики": российский покерист спрогнозировал финал Евро-2020

Анатолий Филатов похвалил команду Андрея Шевченко, однако в финале видит фаворитов турнира

Вчера футбольная сборная Украины в нервном матче прошла сборную Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Решающий гол забил форвард Артем Довбик в овертайме на 120+1 минуте.

В 1/4 финала украинцы сразятся с Англией. За день до этого с турнира вылетели финалисты последнего чемпионата мира – Франция и Хорватия. За футбольными перипетиями активно следил российский покерист Анатолий Филатов, который, в том числе, прокомментировал выступление команды Андрея Шевченко в Stories на своей страничке в Instagram.

"Огненный футбол в последние дни. К сожалению, мои команды Хорватия и Франция вылетели. Теперь жду финал Бельгия – Англия. Украина вчера прошла. Молодцы, красавчики!"