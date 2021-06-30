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"Україна – красені": російський покерист спрогнозував фінал Євро-2020

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 червня, 22:50
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Анатолій Філатов похвалив команду Андрія Шевченка, однак у фіналі бачить фаворитів турніру

Вчора футбольна збірна України в нервовому матчі пройшла збірну Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Вирішальний гол забив форвард Артем Довбик в овертаймі на 120+1 хвилині.

В 1/4 фіналу українці битимуться з Англією. За день до цього з турніру вилетіли фіналісти останнього чемпіонату світу – Франція та Хорватія. За футбольними перипетіями активно стежив російський покерист Анатолій Філатов, який в тому числі прокоментував виступ команди Андрія Шевченка в Stories на своїй сторінці в Instagram.

"Вогняний футбол в останні дні. На жаль, мої команди Хорватія та Франція вилетіли. Тепер чекаю на фінал Бельгія – Англія. Україна вчора пройшла. Молодці, красені!"

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