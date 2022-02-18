Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Топ-красотка набрала 7 кг из-за проблем со здоровьем, но все равно выглядит аппетитно (фото)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 19:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канадская покеристка Ванесса Кейд три месяца лечила спину, из-за чего серьезно поправилась
Ванесса Кейд выглядит шикарно в любом состоянии
Ванесса Кейд выглядит шикарно в любом состоянии / Фото: Instagram Ванессы Кейд

Ванесса Кейд является одной из самых горячих покеристок. Канадка выиграла почти полмиллиона долларов в "живых" турнирах, а также немало поиграла в онлайне.

На последней Мировой серии покера, которая завершилась в ноябре, Ванесса попала в скандал. Девушка сдала положительный тест на ковид, после чего среди других покеристов началась эпидемия заболевания.

Реклама

Читайте также: Известная покеристка угодила в громкий скандал из-за пошлого стрима

Как оказалось, это не единственная проблема, с которой тогда столкнулась Кейд. На своей страничке в Instagram канадка рассказала о смещении диска в спине, из-за чего она долгое время не могла двигаться и посещать спортзал.

"Помимо игры по 14 часов в день на WSOP, затем ковида и сильного истощения в течение 1,5 месяца, произошло смещение диска. Настолько сильное, что я не могла стоять и мне пришлось лечь в больницу.

Реклама

Прошло почти 4 месяца с тех пор, как я смогла пойти в тренажерный зал. Набрала 15 фунтов (6,8 кг), но теперь работаю над этим. Я была слишком истощена и расстроена из-за того, что случилось со спиной.

Не говорила об этом в ноябре, но это было плохо. Неделю рыдала от боли, пока мне не сделали правильные уколы стероидов и пластыри с морфином. Вчера наконец-то сделали МРТ. Почти все чувства вернулись к моей ноге и я осторожно возобновляю тренировки".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять