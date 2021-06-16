Горячие фото Ванессы Кейд – главной феминистки покерного мира

Канадская красотка зажигает свой Instagram аппетитными снимками в купальниках

Ванесса Кейд - одна из самых горячих покеристок мира / Фото: Instagram Ванессы Кейд

Ранее мы знакомили читателей с одной из самых горячих девушек в покере – Лив Боэри. Поконкурировать с ней не только в популярности, но и в карточном мастерстве может канадская покеристка Ванесса Кейд.

Девушка с детства видела себя в сфере видеоигр и добилась своего, поработав продюсером симуляторов в таких компаниях как Disney Interactive Studios, BioWare и Lucasfilm. Все же в 2010 году Ванесса решила сесть за покерный стол и не прогадала.

Впервые громко о себе заявить она смогла три года спустя, войдя в призовые на турнире WSOP Ladies Championship. В 2015 году Ванесса выиграла свой первый турнир на DeepStacks Poker Tour в Калгари. А самый крупный ее выигрыш датируется всего тремя днями назад. Кейд заняла пятую позицию на US Poker Open 2021, завоевав 138 тысяч долларов.

Громко говорить о себе девушка заставила в прошлом году, показав свою феминистическую позицию. Дело в том, что у нее был подписан неплохой контракт с известным покер-румом, однако она его не побоялась публично расторгнуть. Причина – подписание организацией Дэна Билзеряна, который известен своим эпатажным поведением и огромным количеством фото с девушками в бикини.

Дошло даже до того, что Дэн обозвал Ванессу "девушкой легкого поведения", а она назвала Билзеряна "женоненавистником". Впрочем, Кейд недолго грустила, уже через несколько месяцев подписав договор с главным конкурентом ее бывшего покер-рума.