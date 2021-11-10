"Так стыдно стало": экс-вратарь Динамо вспомнил, как подставил одноклубника на тысячу долларов

Нынешний вратарь Ингульца Артем Малыш рассказал, как подтолкнул Сидклея к необдуманной ставке и оставил бразильца в "минусе"

Сидклей (слева) зря послушал советы Артема Малыша (справа) / Фото: Динамомания

Покер является популярным видом развлечения для футболистов. К примеру, Неймар часто играет с профессионалами, а Андрей Шевченко нередко светился в благотворительных ивентах.

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Игра в карты также является частым видом досуга для игроков киевского Динамо. Так, нынешний вратарь Ингульца Артем Малыш, который проходил школу киевлян, вспомнил забавный случай, как заставил партнера по команде проиграть в карты.

Я тогда играл за дубль Динамо, а Сидклея спускали. Нас поселили в одном номере. Сидит он вечером и в покер играет. Не в обычный, а на руках сразу пять карт (вероятно, речь идет о пятикарточной Омахе). У него на руках то ли флеш, то ли что-то такое. Говорю: "Ставь все". Он ответил, что у соперника комбинация выше, а я ему: "Нет, ставь олл-ин. Давай я поставлю, если боишься?" Он согласился.

Я поставил 1000 или 1500 долларов и проиграл. Слава богу, отдавать не пришлось. У него там денег было – играл на эти полторы тысячи. Мне так стыдно стало, а он мне: "Да ладно, я же говорил тебе".

Отметим, что Малыш присоединился к Ингульцу полтора года назад, а в прошлом чемпионате Украины сыграл за команды из Петрового семь матчей. В свою очередь Сидклей этим летом ушел в ПАОК и в шести играх отметился одним голом.