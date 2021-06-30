Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Сыграть в покер на яхте с кумиром: Фил Айви объявил о выпуске эксклюзивной криптовалюты NFT

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
30 июня, 21:45
Копировать ссылку
Американский хайроллер планирует продавать пять разных видов токенов по минимальной цене в 213 долларов
/ Фото: Instagram Фила Айви

Неделю назад Фил Айви подтвердил реноме "короля хедз-апа", уверенно выиграв турнир WPT Heads Up Championship. Американец имеет немало поклонников по миру и решил сделать им шаг навстречу.

Покерный "Тайгер Вудс" объявил о выпуске коллекционных NFT (уникальных токенов) под названием "Ivey Collection". Схема, лежащая в основе выпуска токенов, заключается в том, чтобы предложить небольшое количество видеороликов потенциальным инвесторам и коллекционерам, которые смогут выбирать свои уровни покупки (X, J, Q, K и A). Все вместе они составляют "Royal Flush" выпуска.

Начиная с карты Х, которая будет выпущена в тираже 100 штук, количество карт с новым уровнем будет уменьшаться. Таким образом, токенов А выйдет наименьшее число и разыграны они будут через аукцион. Цены на токены будут варьироваться от 213 до 2100 долларов (от Х до К). Торги за самую престижную карту А начнутся с отметки 4600 долларов. Кроме того, если покупатель соберет выше обозначенный "Royal Flush", он получит возможность сыграть с самим Филом в покер вживую на его яхте в Майами!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять