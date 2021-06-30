Сыграть в покер на яхте с кумиром: Фил Айви объявил о выпуске эксклюзивной криптовалюты NFT

Американский хайроллер планирует продавать пять разных видов токенов по минимальной цене в 213 долларов

/ Фото: Instagram Фила Айви

Неделю назад Фил Айви подтвердил реноме "короля хедз-апа", уверенно выиграв турнир WPT Heads Up Championship. Американец имеет немало поклонников по миру и решил сделать им шаг навстречу.

Покерный "Тайгер Вудс" объявил о выпуске коллекционных NFT (уникальных токенов) под названием "Ivey Collection". Схема, лежащая в основе выпуска токенов, заключается в том, чтобы предложить небольшое количество видеороликов потенциальным инвесторам и коллекционерам, которые смогут выбирать свои уровни покупки (X, J, Q, K и A). Все вместе они составляют "Royal Flush" выпуска.

Начиная с карты Х, которая будет выпущена в тираже 100 штук, количество карт с новым уровнем будет уменьшаться. Таким образом, токенов А выйдет наименьшее число и разыграны они будут через аукцион. Цены на токены будут варьироваться от 213 до 2100 долларов (от Х до К). Торги за самую престижную карту А начнутся с отметки 4600 долларов. Кроме того, если покупатель соберет выше обозначенный "Royal Flush", он получит возможность сыграть с самим Филом в покер вживую на его яхте в Майами!