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Зіграти в покер на яхті з кумиром: Філ Айві оголосив про випуск ексклюзивної криптовалюти NFT

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 червня, 21:45
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Американський хайролер планує продавати п'ять різних видів токенов за мінімальною ціною в 213 доларів
/ Фото: Instagram Філа Айві

Тиждень тому Філ Айві підтвердив реноме "короля хедз-апу", впевнено вигравши турнір WPT Heads Up Championship . Американець має чимало прихильників по світу і вирішив зробити їм крок назустріч.

Покерний "Тайгер Вудс" оголосив про випуск колекційних NFT (унікальних токенов) під назвою "Ivey Collection". Схема, що лежить в основі випуску токенів, полягає в тому, щоб запропонувати невелику кількість відеороликів потенційним інвесторам і колекціонерам, які зможуть вибирати свої рівні покупки (X, J, Q, K і A). Всі разом вони складають "Royal Flush" випуску.

Починаючи з карти Х, яка буде випущена в тиражі 100 штук, кількість карт з новим рівнем буде зменшуватися. Отже, токенів А вийде найменше число і розіграні вони будуть через аукціон. Ціни на токени будуть варіюватися від 213 до 2100 доларів (від Х до К). Торги за найпрестижнішу карту А почнуться з позначки 4600 доларів. Крім того, якщо покупець збере вище позначений "Royal Flush", він отримає можливість зіграти з самим Філом в покер наживо на його яхті в Маямі!

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