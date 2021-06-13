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Ставка на "дьяволов": известный игрок в покер обогатился благодаря провалу России в матче Евро-2020

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
13 июня, 16:54
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Патрик Леонард удивился высокому коэффициенту на триумф команды Роберто Мартинеса и не упустил возможности на этом заработать
Сборная Бельгии покуражился в матче с россиянами
Сборная Бельгии покуражился в матче с россиянами / Фото: Getty Images

Вчера состоялся матч первого тура Евро-2020 в группе В, в котором Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Дублем отметился Ромелу Лукаку, а еще один гол на свой счет записал Тома Менье.

Победа "красных дьяволов" сильно порадовала не только многих украинцев, но и известного покериста Патрика Леонарда. Хайроллер, который является звездой онлайн-покера, удивился высокому коэффициенту, который перед матчем букмекеры выставляли на триумф бельгийцев, – 2,0. В итоге британец не упустил возможность сделать солидную ставку на триумф команды Роберто Мартинеса, зарядив 2,5 тысячи долларов на ее победу.

В итоге Патрик добыл пять тысяч долларов, однако остался все равно со смешанными чувствами. Как признался игрок, сборная Бельгии ему не очень нравится и чаще всего он ставит против нее. Однако такой высокий коэффициент на победу в матче с аутсайдером группы вынудил Леонарда пойти против своих принципов.

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