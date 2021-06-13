Ставка на "дияволів": відомий гравець у покер збагатився завдяки провалу Росії в матчі Євро-2020

Патрік Леонард здивувався високому коефіцієнту на тріумф команди Роберто Мартінеса і не втратив шансу на цьому заробити

Збірна Бельгії покуражилася в матчі з росіянами / Фото: Getty Images

Вчора відбувся матч першого туру Євро-2020 у групі В, в якому Бельгія розгромила Росію з рахунком 3:0. Дублем відзначився Ромелу Лукаку, а ще один гол на свій рахунок записав Тома Меньє.

Перемога "червоних дияволів" сильно порадувала не тільки багатьох українців, а й відомого покериста Патріка Леонарда. Хайролер, який є зіркою онлайн-покеру, здивувався високому коефіцієнту, який перед матчем букмекери виставляли на тріумф бельгійців, – 2,0. У підсумку британець не втратив шансу зробити солідну ставку на тріумф команди Роберто Мартінеса, зарядивши 2,5 тисячі доларів на її перемогу.

У підсумку Патрік здобув п'ять тисяч доларів, проте залишився із суперечливими почуттями. Як зізнався гравець, збірна Бельгії йому не дуже подобається і найчастіше він ставить проти неї. Однак такий високий коефіцієнт на перемогу в матчі з аутсайдером групи змусив Леонарда піти проти власних принципів.