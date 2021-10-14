Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

"Сожгу это чертово казино": легендарный Хельмут с матами взорвался после вылета (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 октября, 16:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский рекордсмен WSOP не сдерживал эмоций после неудачи за финальным столом турнира по Семикарточному Стаду
Фил Хельмут любит проявлять эмоции за столом
Фил Хельмут любит проявлять эмоции за столом

Позавчера Фил Хельмут обидно вылетел с турнира на WSOP. Титулованный Poker Brat подошел чиплидером к финальному столу Seven Card Stud Championship, но уступил в одной из раздач Энтони Зинно большую часть своего стека.

Фил Хельмут: AКрести QЧервы / QПики JЧервы 5Пики 9Бубны / 7Пики
Энтони Зинно: AБубны QБубны / 6Бубны 2Пики 5Бубны 8Червы / TБубны

Реклама

Вплоть до ривера Хельмут был фаворитом, имея пару тузов, однако бубна на ривере дала Зинно флеш. Дикое невезение заставило Фила высказать много нелестных слов сопернику и всем вокруг. Количество слов "f*ck" поражает!

Вот вкратце основные цитаты Хельмута:

  • Ах*енный, бл*ть, ривер!
  • Всего один туз там оставался. Бл*ть!
  • Он так х*ево сыграл и его наградили за это, дер*мо.
  • Такие, как он, постоянно оверплеят свои руки против меня. Поэтому я и побеждаю во всех турнирах.
  • Черт возьми, да что здесь, бл*ть, происходит? Чертова бубна на ривере.
  • Я играю, как чертов гений. Если не выиграю турнир, то сожгу это чертово казино.

В следующей раздаче Хельмут со злости выкинул карты со стола и пошел по покер-руму ругаться. Многие игроки раскритиковали Фила за его поведение, считая его недостойным многократного обладателя браслетов WSOP.

Реклама

Читайте также: Список всех победителей WSOP 2021

Однако после игры Poker Brat извинился за свое поведение и признал законность триумфа Зинно:

"Я зашел слишком далеко. Энтони Зинно знает меня и любит, когда я бомблю. Все, кто смотрели момент на стриме, знают, что я говорил, что это шутка. Конечно же, я не сожгу казино. Это вырезано из видео. В любом случае, это было слишком. Долгое время многие поощряли мое поведение, но сейчас я зашел слишком далеко".

Напомним, что Фил Хельмут является рекордсменом по количеству браслетов на Мировых сериях покера. За свою карьеру американец выиграл 15 подобных наград, а в этом году несколько раз остановился в шаге от 16-го триумфа.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять