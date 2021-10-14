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"Спалю це бісове казино": легендарний Хельмут з матами вибухнув після вильоту (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
14 жовтня, 16:15
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Американський рекордсмен WSOP не стримував емоцій після невдачі за фінальним столом турніру з Семикарткового Стаду
Філ Хельмут полюбляє показувати емоції за столом
Філ Хельмут полюбляє показувати емоції за столом

Позавчора Філ Хельмут прикро вилетів з турніру на WSOP. Титулований Poker Brat підійшов чіплідером до фінального столу Seven Card Stud Championship, але поступився в одній з роздач Ентоні Зінно більшу частину свого стека.

Філ Хельмут: A Крести Q Червы / Q Пики J Червы 5 Пики 9 Бубны / 7 Пики
Ентоні Зінно: A Бубны Q Бубны / 6 Бубны 2 Пики 5 Бубны 8 Червы / T Бубны

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Аж до ріверу Хельмут був фаворитом, маючи пару тузів, однак бубна наприкінці дала Зінно флеш. Дике невезіння змусило Філа висловити багато невтішних слів супернику і всім навколо. Кількість слів "f*ck" вражає!

Ось коротко основні цитати Хельмута:

  • Ох*єнний, бл*ть, рівер!
  • Всього один туз там залишався. Бл*ть!
  • Він так х*йово зіграв і його нагородили за це, л*йно.
  • Такі, як він, постійно оверплеять свої руки проти мене. Тому я і перемагаю у всіх турнірах.
  • Чорт візьми, та що тут, бл*ть, відбувається? Бісова бубна на рівері.
  • Я граю, як чортів геній. Якщо не виграю турнір, то спалю це чортове казино.

В наступній роздачі Хельмут зі злості викинув карти зі столу і пішов по покер-руму лаятися. Багато гравців розкритикували Філа за його поведінку, вважаючи його негідним багаторазового володаря браслетів WSOP.

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Однак після гри Poker Brat вибачився за свою поведінку і визнав законність тріумфу Зінно:

"Я зайшов занадто далеко. Ентоні Зінно знає мене і любить, коли я бомблю. Всі, хто дивилися момент на стрімі, знають, що я говорив, що це жарт. Звичайно ж, я не спалю казино. Це вирізане з відео. У будь-якому випадку, це було занадто. Довгий час багато заохочували мою поведінку, але зараз я зайшов занадто далеко".

Нагадаємо, що Філ Хельмут є рекордсменом за кількістю браслетів на Світових серіях покеру. За свою кар'єру американець виграв 15 подібних нагород, а в цьому році кілька разів зупинився за крок від 16-го тріумфу.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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53.2
3
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43.2
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