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Скандально! Покериста из Канады обвиняют в мошенничестве на сумму в три миллиона долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июня, 19:30
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Известный онлайн-игрок в покер Патрик Серда обвиняется в неуплате большой суммы долга
Патрик Серда нажил себе врагов в мире покера
Патрик Серда нажил себе врагов в мире покера / Фото: Thehendonmob

В мире покера разгорается новый громкий скандал. Американский игрок Джеймс Хандт публично обвинил другого покериста Патрика Серду в уклонении от уплаты долгов. Сумма приличная – почти 3 миллиона долларов.

На своей страничке в Twitter Джеймс утверждает, что его канадский коллега и бывший друг обманул 25 человек и занял более двух миллионов долларов в сумме. Хандт обвиняет Патрика в фейковых инвестициях, фальшивых ссудах и невыполнении сделок. По его информации, Серда прикрывался тяжелым положением в семье, хотя сам отказывался сотрудничать с кредиторами.

Что интересно, через некоторое время Джеймс удалил данный пост, однако на его защиту встал другой покерист Крис Хуничен. Парень подтвердил заявления Хандта и сказал, что тот был вынужден удалить запись из-за реакции подписчиков, которые атаковали его вопросами. Реакция же самого Серды на эти заявления пока неизвестна.

Отметим, что за свою карьеру Патрик поднял более двух миллионов долларов на онлайн-покере. В "живых" турнирах громкий успех ему сопутствовал лишь дважды. В 2018 году Серда выиграл турнир по Безлимитному Холдему на WPT, забрав 652 тысячи призовых. А за два года до этого второе место в ивенте EPT принесло ему 750 тысяч долларов.

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