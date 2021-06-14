Скандально! Покериста з Канади звинувачують у шахрайстві на суму в три мільйони доларів

Відомий онлайн-гравець в покер Патрік Серда звинувачується у несплаті великої суми боргу

Патрік Серда нажив собі ворогів у світі покеру / Фото: Thehendonmob

У світі покеру розгорається новий гучний скандал. Американський гравець Джеймс Хандт публічно звинуватив іншого покериста Патріка Серду в ухиленні від сплати боргів. Сума пристойна – майже 3 мільйони доларів.

На своїй сторінці в Twitter Джеймс стверджує, що його канадський колега та колишній друг обдурив 25 осіб та зайняв більше двох мільйонів доларів в сумі. Хандт звинувачує Патріка у фейкових інвестиціях, фальшивих позиках і невиконанні угод. За його інформацією, Серда прикривався важким становищем в сім'ї, хоча сам відмовлявся співпрацювати з кредиторами.

Що цікаво, через деякий час Джеймс видалив цей пост, проте на його захист став інший покерист Кріс Хунічен. Хлопець підтвердив заяву Хандта і сказав, що той був змушений видалити запис через реакцію підписників, які атакували його запитаннями. Реакція ж самого Серди на ці заяви поки невідома.

Відзначимо, що за свою кар'єру Патрік підняв понад два мільйони доларів на онлайн-покері. У "живих" турнірах гучний успіх його супроводжував лише двічі. У 2018 році Серда виграв турнір з Безлімітного Холдему на WPT, забравши 652 тисячі призових. А за два роки до цього друге місце в івенті EPT принесло йому 750 тисяч доларів.