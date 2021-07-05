Самая короткая финалка: определился обладатель четвертого золотого браслета WSOP

Финальный стол четвертого онлайн-ивента Мировой серии покера продился всего 35 минут

WSOP разыграет 33 браслета через онлайн-турниры по покеру / Фото: WSOP

В эти дни проходит Мировая серии покера WSOP Online. Организация разыграет 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа. Первыми тремя счастливчиками стали Хосе Нобоа, Маниг Лёзер и Доннел Дейс.

Вчера же завершился четвертый ивент по Холдему Super Turbo с бай-ином 500 долларов. За финальным столом собрались в основном американцы, а сама решающая стадия игры продлилась чуть более получаса. Дело в том, что фаворит турнира, некий аноним Steelvikes7, начал финалку с огромным перевесом в стеке и банально задавил им противников.

В финальной раздаче пользователь оправдал свое счастливое число, которое даже внес в ник. Собрав сет "семерок", Steelvikes7 сумел добить Райана Хохнера, у которого была пара королей.

Результаты финального стола WSOP Online Event #4: