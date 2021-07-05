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Самая короткая финалка: определился обладатель четвертого золотого браслета WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
5 июля, 16:45
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Финальный стол четвертого онлайн-ивента Мировой серии покера продился всего 35 минут
WSOP разыграет 33 браслета через онлайн-турниры по покеру
WSOP разыграет 33 браслета через онлайн-турниры по покеру / Фото: WSOP

В эти дни проходит Мировая серии покера WSOP Online. Организация разыграет 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа. Первыми тремя счастливчиками стали Хосе Нобоа, Маниг Лёзер и Доннел Дейс.

Вчера же завершился четвертый ивент по Холдему Super Turbo с бай-ином 500 долларов. За финальным столом собрались в основном американцы, а сама решающая стадия игры продлилась чуть более получаса. Дело в том, что фаворит турнира, некий аноним Steelvikes7, начал финалку с огромным перевесом в стеке и банально задавил им противников.

В финальной раздаче пользователь оправдал свое счастливое число, которое даже внес в ник. Собрав сет "семерок", Steelvikes7 сумел добить Райана Хохнера, у которого была пара королей.

Результаты финального стола WSOP Online Event #4:

  1. Steelvikes7 (США) – 73,8 тыс. долларов
  2. Райан Хохнер (США) – 45,6 тыс. долларов
  3. Гуо Лян Чен (Китай) – 32,1 тыс. долларов
  4. Мартин Замани (США) – 22,9 тыс. долларов
  5. Мэтью Байер (США) – 16,6 тыс. долларов
  6. JJcorrado87 (США) – 12,1 тыс. долларов
  7. Венди Фридман (США) – 9 тыс. долларов
  8. Винит Пахуджа (США) – 6,8 тыс. долларов
  9. Джонатан Доклер (США) – 5,2 тыс. долларов

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