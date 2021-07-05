Найкоротша финалка: визначився володар четвертого золотого браслета WSOP

Фінальний стіл четвертого онлайн-івенту Світової серії покеру продовжувався всього 35 хвилин

WSOP розіграє 33 браслети через онлайн-турніри з покера / Фото: WSOP

У ці дні проходить Світова серії покеру WSOP Online. Організація розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Першими трьома щасливчиками стали Хосе Нобоа, Маніг Льозер та Доннел Дейс.

Вчора ж завершився четвертий івент по Холдему Super Turbo з бай-іном 500 доларів. За фінальним столом зібралися в основному американці, а сама вирішальна стадія гри тривала трохи більше півгодин. Справа в тому, що фаворит турніру, анонім Steelvikes7, почав фіналку з величезною перевагою в стеку і банально задавив їм супротивників.

У фінальній роздачі користувач виправдав своє щасливе число, яке навіть вніс у нік. Зібравши сет "сімок", Steelvikes7 зумів добити Раяна Хохнера, у якого була пара королів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #4: