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Найкоротша финалка: визначився володар четвертого золотого браслета WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
5 липня, 16:45
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Фінальний стіл четвертого онлайн-івенту Світової серії покеру продовжувався всього 35 хвилин
WSOP розіграє 33 браслети через онлайн-турніри з покера
WSOP розіграє 33 браслети через онлайн-турніри з покера / Фото: WSOP

У ці дні проходить Світова серії покеру WSOP Online. Організація розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Першими трьома щасливчиками стали Хосе Нобоа, Маніг Льозер та Доннел Дейс.

Вчора ж завершився четвертий івент по Холдему Super Turbo з бай-іном 500 доларів. За фінальним столом зібралися в основному американці, а сама вирішальна стадія гри тривала трохи більше півгодин. Справа в тому, що фаворит турніру, анонім Steelvikes7, почав фіналку з величезною перевагою в стеку і банально задавив їм супротивників.

У фінальній роздачі користувач виправдав своє щасливе число, яке навіть вніс у нік. Зібравши сет "сімок", Steelvikes7 зумів добити Раяна Хохнера, у якого була пара королів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #4:

  1. Steelvikes7 (США) – 73,8 тис. доларів
  2. Раян Хохнер (США) – 45,6 тис. доларів
  3. Гуо Лян Чен (Китай) – 32,1 тис. доларів
  4. Мартін Замани (США) – 22,9 тис. доларів
  5. Метью Баєр (США) – 16,6 тис. доларів
  6. JJcorrado87 (США) – 12,1 тис. доларів
  7. Венді Фрідман (США) – 9 тис. доларів
  8. Вініт Пахуджа (США) – 6,8 тис. доларів
  9. Джонатан Доклер (США) – 5,2 тис. доларів

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