Найкоротша финалка: визначився володар четвертого золотого браслета WSOP

У ці дні проходить Світова серії покеру WSOP Online. Організація розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Першими трьома щасливчиками стали Хосе Нобоа, Маніг Льозер та Доннел Дейс.
Вчора ж завершився четвертий івент по Холдему Super Turbo з бай-іном 500 доларів. За фінальним столом зібралися в основному американці, а сама вирішальна стадія гри тривала трохи більше півгодин. Справа в тому, що фаворит турніру, анонім Steelvikes7, почав фіналку з величезною перевагою в стеку і банально задавив їм супротивників.
У фінальній роздачі користувач виправдав своє щасливе число, яке навіть вніс у нік. Зібравши сет "сімок", Steelvikes7 зумів добити Раяна Хохнера, у якого була пара королів.
Результати фінального столу WSOP Online Event #4:
- Steelvikes7 (США) – 73,8 тис. доларів
- Раян Хохнер (США) – 45,6 тис. доларів
- Гуо Лян Чен (Китай) – 32,1 тис. доларів
- Мартін Замани (США) – 22,9 тис. доларів
- Метью Баєр (США) – 16,6 тис. доларів
- JJcorrado87 (США) – 12,1 тис. доларів
- Венді Фрідман (США) – 9 тис. доларів
- Вініт Пахуджа (США) – 6,8 тис. доларів
- Джонатан Доклер (США) – 5,2 тис. доларів