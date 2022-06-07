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Работницу казино уволили из-за массажа сосков за столом для покера (фото)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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7 июня, 17:21
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Девушка отозвалась на пикантное предложение игрока в покер, за что позже сильно поплатилась
Фрэнк Степучин подставил массажистку Синтию
Фрэнк Степучин подставил массажистку Синтию

Нынче в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. Неотъемлемой частью любой крупной серии являются массажистки, которые помогают покеристам расслабиться.

На этой WSOP работают более 400 сотрудниц, которые за дополнительную плату оказывают услуги массажа игрокам прямо за столом. С одной из них случился курьезный эпизод на днях.

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Во время игры покерист Фрэнк Степучин подозвал к себе массажистку Синтию и в процессе в шутку попросил ее помять соски. Ко всеобщему удивлению, та согласилась. Мужчина раскрыл рубашку и в блаженстве с двумя бокалами пива наслаждался массажем.

Правда, организаторы серии не оценили данный эпизод с юмором и уволили массажистку за предоставление "откровенных" услуг. За Синтию вступился сам Степучин, утверждающий, что никакого сексуального подтекста в этой процедуре не было.

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Фрэнк заявил, что любит повеселиться за столом, однако иногда он заходит слишком далекою. Судя по всему, массаж ему настолько понравился, что покерист готов понести любое наказание, чтобы массажистку не увольняли.

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