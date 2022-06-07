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Робітницю казино звільнили через масаж сосків за столом для покеру (фото)

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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7 червня, 17:21
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Френк Степучин підставив масажистку Синтію
Френк Степучин підставив масажистку Синтію

Нині у Лас-Вегасі триває Світова серія покеру. Невіднятною частиною будь-якої великої серії є масажистки, які допомагають покеристам розслабитися.

На цій WSOP працює понад 400 співробітниць, які за додаткову плату надають послуги масажу гравцям за столом. З однією з них стався курйозний епізод днями.

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Під час гри покерист Френк Степучин підкликав до себе масажистку Синтію і в процесі жартома попросив її пом'яти соски. На загальний подив, та погодилася. Чоловік розкрив сорочку і в блаженстві з двома келихами пива насолоджувався масажем.

Щоправда, організатори серії не оцінили цей епізод з гумором та звільнили масажистку за надання "відвертих" послуг. За Синтію заступився сам Степучин, який стверджує, що жодного сексуального підтексту у цій процедурі не було.

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Френк заявив, що любить повеселитися за столом, проте іноді він заходить надто далеко. Зважаючи на все, масаж йому настільки сподобався, що покерист готовий понести будь-яке покарання, щоб масажистку не звільняли.

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