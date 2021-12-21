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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Пять миллионов на Рождество! Что ждет игроков на финальной неделе Winter Poker Cup

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 декабря, 19:00
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PokerMatch приглашает любителей покера на последние крупные ивенты года, в которых будут разыграны миллионы гривен
PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup
PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает отыгрывать последнюю серию 2021 года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона гривен. Вчера же стартовала финальная неделя турниров.

К сегодняшнему дню прошло уже 75 ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". В них PokerMatch разыграл уже более 16-ти миллионов гривен, а в ближайшие шесть дней будет разыграно еще не менее 10 миллионов!

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Безусловно, основное внимание будет приковано к Главным событиям по трем разным дисциплинам. Омашисты соберутся на Main Event в пятницу, а любители "Ананаса" – в воскресенье (гарантия обоих турниров – 500 тысяч гривен).

Суббота же станет днем Главного события по Холдему, где игроки разыграют не менее 5 миллионов! К слову, отобраться во все турниры будет возможность через сателлиты со взносом от 5 гривен.

Расписание ивентов на 21-26 декабря:

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ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
21.12. (вт)19:00[WPC] Day 16 Holdem250 грн125 000 грн
21.12. (вт)19:00[WPC] Day 16 Omaha PKO275 грн75 000 грн
21.12. (вт)19:30[WPC] Day 16 OFC500 грн80 000 грн
21.12. (вт)20:00[WPC] Day 16 PKO550 грн400 000 грн
21.12. (вт)21:30[WPC] Day 16 Hyper PKO110 грн50 000 грн
22.12. (ср)19:00[WPC] Day 17 Holdem250 грн125 000 грн
22.12. (ср)19:00[WPC] Day 17 Omaha PKO275 грн75 000 грн
22.12. (ср)19:30[WPC] Day 17 OFC Progressive KO500 грн80 000 грн
22.12. (ср)20:00[WPC] Day 17 PKO550 грн400 000 грн
22.12. (ср)21:30[WPC] Day 17 Hyper PKO110 грн50 000 грн
23.12. (чт)19:00[WPC] Day 18 Holdem250 грн125 000 грн
23.12. (чт)19:00[WPC] Day 18 Omaha PKO275 грн75 000 грн
23.12. (чт)19:30[WPC] Day 18 OFC500 грн80 000 грн
23.12. (чт)20:00[WPC] Day 18 PKO550 грн400 000 грн
23.12. (чт)21:30[WPC] Day 18 Hyper PKO110 грн50 000 грн
24.12. (пт)19:00[WPC] Day 19 Holdem250 грн150 000 грн
24.12. (пт)20:00[WPC] Main Event Omaha PKO2 500 грн500 000 грн
24.12. (пт)19:30[WPC] Day 19 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
24.12. (пт)20:00[WPC] Day 19 PKO750 грн750 000 грн
24.12. (пт)21:30[WPC] Day 19 Hyper PKO110 грн75 000 грн
25.12. (сб)19:00[WPC] Day 20 Holdem250 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:00[WPC] Day 20 Omaha PKO550 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:30[WPC] Day 20 OFC1 000 грн125 000 грн
25.12. (сб)20:00[WPC] Main Event PKO5 500 грн5 000 000 грн
25.12. (сб)21:30[WPC] Day 20 Hyper PKO110 грн100 000 грн
26.12. (вс)19:00[WPC] Day 21 Holdem250 грн150 000 грн
26.12. (вс)19:00[WPC] Day 21 Omaha PKO550 грн150 000 грн
26.12. (вс)19:30[WPC] Main Event OFC2 500 грн500 000 грн
26.12. (вс)20:00[WPC] Day 21 PKO1 250 грн750 000 грн
26.12. (вс)21:30[WPC] Day 21 Hyper PKO110 грн75 000 грн

Если же говорить о промежуточных результатах, то, безусловно, главной звездой серии является покерист из Киева Юрий Третьяков под ником mack_laud. Парень сумел за первые две недели выиграть 5 ивентов, а вчера добавил в свою коллекцию и шестой трофей, став лучшим в ивенте по Китайскому покеру.

Отметим, что покер-рум также разыгрывает тысячи гривен и в акциях, приуроченных к Winter Poker Cup. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте PokerMatch.

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