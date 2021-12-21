Пять миллионов на Рождество! Что ждет игроков на финальной неделе Winter Poker Cup

PokerMatch приглашает любителей покера на последние крупные ивенты года, в которых будут разыграны миллионы гривен

PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает отыгрывать последнюю серию 2021 года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона гривен. Вчера же стартовала финальная неделя турниров.

К сегодняшнему дню прошло уже 75 ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". В них PokerMatch разыграл уже более 16-ти миллионов гривен, а в ближайшие шесть дней будет разыграно еще не менее 10 миллионов!

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Безусловно, основное внимание будет приковано к Главным событиям по трем разным дисциплинам. Омашисты соберутся на Main Event в пятницу, а любители "Ананаса" – в воскресенье (гарантия обоих турниров – 500 тысяч гривен).

Суббота же станет днем Главного события по Холдему, где игроки разыграют не менее 5 миллионов! К слову, отобраться во все турниры будет возможность через сателлиты со взносом от 5 гривен.

Расписание ивентов на 21-26 декабря:

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Дата Время Название турнира Бай-ин Гарантия 21.12. (вт) 19:00 [WPC] Day 16 Holdem 250 грн 125 000 грн 21.12. (вт) 19:00 [WPC] Day 16 Omaha PKO 275 грн 75 000 грн 21.12. (вт) 19:30 [WPC] Day 16 OFC 500 грн 80 000 грн 21.12. (вт) 20:00 [WPC] Day 16 PKO 550 грн 400 000 грн 21.12. (вт) 21:30 [WPC] Day 16 Hyper PKO 110 грн 50 000 грн 22.12. (ср) 19:00 [WPC] Day 17 Holdem 250 грн 125 000 грн 22.12. (ср) 19:00 [WPC] Day 17 Omaha PKO 275 грн 75 000 грн 22.12. (ср) 19:30 [WPC] Day 17 OFC Progressive KO 500 грн 80 000 грн 22.12. (ср) 20:00 [WPC] Day 17 PKO 550 грн 400 000 грн 22.12. (ср) 21:30 [WPC] Day 17 Hyper PKO 110 грн 50 000 грн 23.12. (чт) 19:00 [WPC] Day 18 Holdem 250 грн 125 000 грн 23.12. (чт) 19:00 [WPC] Day 18 Omaha PKO 275 грн 75 000 грн 23.12. (чт) 19:30 [WPC] Day 18 OFC 500 грн 80 000 грн 23.12. (чт) 20:00 [WPC] Day 18 PKO 550 грн 400 000 грн 23.12. (чт) 21:30 [WPC] Day 18 Hyper PKO 110 грн 50 000 грн 24.12. (пт) 19:00 [WPC] Day 19 Holdem 250 грн 150 000 грн 24.12. (пт) 20:00 [WPC] Main Event Omaha PKO 2 500 грн 500 000 грн 24.12. (пт) 19:30 [WPC] Day 19 OFC Progressive KO 1 000 грн 125 000 грн 24.12. (пт) 20:00 [WPC] Day 19 PKO 750 грн 750 000 грн 24.12. (пт) 21:30 [WPC] Day 19 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн 25.12. (сб) 19:00 [WPC] Day 20 Holdem 250 грн 150 000 грн 25.12. (сб) 19:00 [WPC] Day 20 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 25.12. (сб) 19:30 [WPC] Day 20 OFC 1 000 грн 125 000 грн 25.12. (сб) 20:00 [WPC] Main Event PKO 5 500 грн 5 000 000 грн 25.12. (сб) 21:30 [WPC] Day 20 Hyper PKO 110 грн 100 000 грн 26.12. (вс) 19:00 [WPC] Day 21 Holdem 250 грн 150 000 грн 26.12. (вс) 19:00 [WPC] Day 21 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 26.12. (вс) 19:30 [WPC] Main Event OFC 2 500 грн 500 000 грн 26.12. (вс) 20:00 [WPC] Day 21 PKO 1 250 грн 750 000 грн 26.12. (вс) 21:30 [WPC] Day 21 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн

Если же говорить о промежуточных результатах, то, безусловно, главной звездой серии является покерист из Киева Юрий Третьяков под ником mack_laud. Парень сумел за первые две недели выиграть 5 ивентов, а вчера добавил в свою коллекцию и шестой трофей, став лучшим в ивенте по Китайскому покеру.

Отметим, что покер-рум также разыгрывает тысячи гривен и в акциях, приуроченных к Winter Poker Cup. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте PokerMatch.