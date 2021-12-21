Пять миллионов на Рождество! Что ждет игроков на финальной неделе Winter Poker Cup

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает отыгрывать последнюю серию 2021 года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона гривен. Вчера же стартовала финальная неделя турниров.
К сегодняшнему дню прошло уже 75 ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". В них PokerMatch разыграл уже более 16-ти миллионов гривен, а в ближайшие шесть дней будет разыграно еще не менее 10 миллионов!
Безусловно, основное внимание будет приковано к Главным событиям по трем разным дисциплинам. Омашисты соберутся на Main Event в пятницу, а любители "Ананаса" – в воскресенье (гарантия обоих турниров – 500 тысяч гривен).
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Суббота же станет днем Главного события по Холдему, где игроки разыграют не менее 5 миллионов! К слову, отобраться во все турниры будет возможность через сателлиты со взносом от 5 гривен.
Расписание ивентов на 21-26 декабря:
|Дата
|Время
|Название турнира
|Бай-ин
|Гарантия
|21.12. (вт)
|19:00
|[WPC] Day 16 Holdem
|250 грн
|125 000 грн
|21.12. (вт)
|19:00
|[WPC] Day 16 Omaha PKO
|275 грн
|75 000 грн
|21.12. (вт)
|19:30
|[WPC] Day 16 OFC
|500 грн
|80 000 грн
|21.12. (вт)
|20:00
|[WPC] Day 16 PKO
|550 грн
|400 000 грн
|21.12. (вт)
|21:30
|[WPC] Day 16 Hyper PKO
|110 грн
|50 000 грн
|22.12. (ср)
|19:00
|[WPC] Day 17 Holdem
|250 грн
|125 000 грн
|22.12. (ср)
|19:00
|[WPC] Day 17 Omaha PKO
|275 грн
|75 000 грн
|22.12. (ср)
|19:30
|[WPC] Day 17 OFC Progressive KO
|500 грн
|80 000 грн
|22.12. (ср)
|20:00
|[WPC] Day 17 PKO
|550 грн
|400 000 грн
|22.12. (ср)
|21:30
|[WPC] Day 17 Hyper PKO
|110 грн
|50 000 грн
|23.12. (чт)
|19:00
|[WPC] Day 18 Holdem
|250 грн
|125 000 грн
|23.12. (чт)
|19:00
|[WPC] Day 18 Omaha PKO
|275 грн
|75 000 грн
|23.12. (чт)
|19:30
|[WPC] Day 18 OFC
|500 грн
|80 000 грн
|23.12. (чт)
|20:00
|[WPC] Day 18 PKO
|550 грн
|400 000 грн
|23.12. (чт)
|21:30
|[WPC] Day 18 Hyper PKO
|110 грн
|50 000 грн
|24.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 19 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|24.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Main Event Omaha PKO
|2 500 грн
|500 000 грн
|24.12. (пт)
|19:30
|[WPC] Day 19 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|24.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Day 19 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|24.12. (пт)
|21:30
|[WPC] Day 19 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
|25.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 20 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|25.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 20 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|25.12. (сб)
|19:30
|[WPC] Day 20 OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|25.12. (сб)
|20:00
|[WPC] Main Event PKO
|5 500 грн
|5 000 000 грн
|25.12. (сб)
|21:30
|[WPC] Day 20 Hyper PKO
|110 грн
|100 000 грн
|26.12. (вс)
|19:00
|[WPC] Day 21 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|26.12. (вс)
|19:00
|[WPC] Day 21 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|26.12. (вс)
|19:30
|[WPC] Main Event OFC
|2 500 грн
|500 000 грн
|26.12. (вс)
|20:00
|[WPC] Day 21 PKO
|1 250 грн
|750 000 грн
|26.12. (вс)
|21:30
|[WPC] Day 21 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
Если же говорить о промежуточных результатах, то, безусловно, главной звездой серии является покерист из Киева Юрий Третьяков под ником mack_laud. Парень сумел за первые две недели выиграть 5 ивентов, а вчера добавил в свою коллекцию и шестой трофей, став лучшим в ивенте по Китайскому покеру.
Отметим, что покер-рум также разыгрывает тысячи гривен и в акциях, приуроченных к Winter Poker Cup. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте PokerMatch.