Четыре миллиона на уикенд! Что ждет участников Winter Poker Cup на выходных

На PokerMatch вовсю проходит последняя серия года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона гривен. Всего рганизаторы наметили аж 105 крутых ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".
Сегодня же стартует второй уикенд WPC. За первые четыре дня недели в 20-ти турнирах было разыграно более 3,5 миллиона гривен, а на выходных общая гарантия турниров составит более 4-х миллионов. Уже пятеро игроков сумели оформить мультичемпионство:
- mack_laud (4 трофея)
- solianyk (2 трофея)
- sgeeeee (2 трофея)
- bezpaniki (2 трофея)
- ssssunger (2 трофея)
Основное внимание привлекает завтрашний ивент [WPC] Day 13 PKO с миллионной гарантиней. Нокаут-турнир по Безлимитному Холдему начнется в 20:00, а бай-ин в него составит 1250 гривен. Расписание следующее:
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|Дата
|Время
|Название турнира
|Бай-ин
|Гарантия
|17.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 12 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|17.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 12 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|17.12. (пт)
|19:30
|[WPC] Day 12 OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|17.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Day 12 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|17.12. (пт)
|21:30
|[WPC] Day 12 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
|18.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 13 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|18.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 13 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|18.12. (сб)
|19:30
|[WPC] Day 13 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|18.12. (сб)
|20:00
|[WPC] Day 13 PKO
|1 250 грн
|1 000 000 грн
|18.12. (сб)
|21:30
|[WPC] Day 13 Hyper PKO
|110 грн
|100 000 грн
|19.12. (вс)
|19:00
|[WPC] Day 14 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|19.12. (вс)
|19:00
|[WPC] Day 14 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|19.12. (вс)
|19:30
|[WPC] Day 14 OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|19.12. (вс)
|20:00
|[WPC] Day 14 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|19.12. (вс)
|21:30
|[WPC] Day 14 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
К слову, отобраться во все ивенты Winter Poker Cup можно и через сателлиты. Минимальный взнос – всего 5 гривен! Кроме того, покер-рум разыгрывает тысячи гривен и в сопутствующих серии акциях. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте PokerMatch.