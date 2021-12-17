Четыре миллиона на уикенд! Что ждет участников Winter Poker Cup на выходных

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает горячую серию ивентов, которая завершится 26 декабря

PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

На PokerMatch вовсю проходит последняя серия года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона гривен. Всего рганизаторы наметили аж 105 крутых ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

Сегодня же стартует второй уикенд WPC. За первые четыре дня недели в 20-ти турнирах было разыграно более 3,5 миллиона гривен, а на выходных общая гарантия турниров составит более 4-х миллионов. Уже пятеро игроков сумели оформить мультичемпионство:

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mack_laud (4 трофея)

(4 трофея) solianyk (2 трофея)

(2 трофея) sgeeeee (2 трофея)

(2 трофея) bezpaniki (2 трофея)

(2 трофея) ssssunger (2 трофея)

Основное внимание привлекает завтрашний ивент [WPC] Day 13 PKO с миллионной гарантиней. Нокаут-турнир по Безлимитному Холдему начнется в 20:00, а бай-ин в него составит 1250 гривен. Расписание следующее:

Дата Время Название турнира Бай-ин Гарантия 17.12. (пт) 19:00 [WPC] Day 12 Holdem 250 грн 150 000 грн 17.12. (пт) 19:00 [WPC] Day 12 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 17.12. (пт) 19:30 [WPC] Day 12 OFC 1 000 грн 125 000 грн 17.12. (пт) 20:00 [WPC] Day 12 PKO 750 грн 750 000 грн 17.12. (пт) 21:30 [WPC] Day 12 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн 18.12. (сб) 19:00 [WPC] Day 13 Holdem 250 грн 150 000 грн 18.12. (сб) 19:00 [WPC] Day 13 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 18.12. (сб) 19:30 [WPC] Day 13 OFC Progressive KO 1 000 грн 125 000 грн 18.12. (сб) 20:00 [WPC] Day 13 PKO 1 250 грн 1 000 000 грн 18.12. (сб) 21:30 [WPC] Day 13 Hyper PKO 110 грн 100 000 грн 19.12. (вс) 19:00 [WPC] Day 14 Holdem 250 грн 150 000 грн 19.12. (вс) 19:00 [WPC] Day 14 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 19.12. (вс) 19:30 [WPC] Day 14 OFC 1 000 грн 125 000 грн 19.12. (вс) 20:00 [WPC] Day 14 PKO 750 грн 750 000 грн 19.12. (вс) 21:30 [WPC] Day 14 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн

К слову, отобраться во все ивенты Winter Poker Cup можно и через сателлиты. Минимальный взнос – всего 5 гривен! Кроме того, покер-рум разыгрывает тысячи гривен и в сопутствующих серии акциях. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте PokerMatch.