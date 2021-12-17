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Четыре миллиона на уикенд! Что ждет участников Winter Poker Cup на выходных

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 декабря, 16:20
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Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает горячую серию ивентов, которая завершится 26 декабря
PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup
PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

На PokerMatch вовсю проходит последняя серия года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона гривен. Всего рганизаторы наметили аж 105 крутых ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

Сегодня же стартует второй уикенд WPC. За первые четыре дня недели в 20-ти турнирах было разыграно более 3,5 миллиона гривен, а на выходных общая гарантия турниров составит более 4-х миллионов. Уже пятеро игроков сумели оформить мультичемпионство:

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  • mack_laud (4 трофея)
  • solianyk (2 трофея)
  • sgeeeee (2 трофея)
  • bezpaniki (2 трофея)
  • ssssunger (2 трофея)

Основное внимание привлекает завтрашний ивент [WPC] Day 13 PKO с миллионной гарантиней. Нокаут-турнир по Безлимитному Холдему начнется в 20:00, а бай-ин в него составит 1250 гривен. Расписание следующее:

ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
17.12. (пт)19:00[WPC] Day 12 Holdem250 грн150 000 грн
17.12. (пт)19:00[WPC] Day 12 Omaha PKO550 грн150 000 грн
17.12. (пт)19:30[WPC] Day 12 OFC1 000 грн125 000 грн
17.12. (пт)20:00[WPC] Day 12 PKO750 грн750 000 грн
17.12. (пт)21:30[WPC] Day 12 Hyper PKO110 грн75 000 грн
18.12. (сб)19:00[WPC] Day 13 Holdem250 грн150 000 грн
18.12. (сб)19:00[WPC] Day 13 Omaha PKO550 грн150 000 грн
18.12. (сб)19:30[WPC] Day 13 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
18.12. (сб)20:00[WPC] Day 13 PKO1 250 грн1 000 000 грн
18.12. (сб)21:30[WPC] Day 13 Hyper PKO110 грн100 000 грн
19.12. (вс)19:00[WPC] Day 14 Holdem250 грн150 000 грн
19.12. (вс)19:00[WPC] Day 14 Omaha PKO550 грн150 000 грн
19.12. (вс)19:30[WPC] Day 14 OFC1 000 грн125 000 грн
19.12. (вс)20:00[WPC] Day 14 PKO750 грн750 000 грн
19.12. (вс)21:30[WPC] Day 14 Hyper PKO110 грн75 000 грн

К слову, отобраться во все ивенты Winter Poker Cup можно и через сателлиты. Минимальный взнос – всего 5 гривен! Кроме того, покер-рум разыгрывает тысячи гривен и в сопутствующих серии акциях. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте PokerMatch.

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