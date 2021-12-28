Прямо на Крещатике! Бизнесмен из Киева выиграл 250 тысяч в покер (фото)

Сергей Карпов стал победителем главного турнира SPL Grand Final 2021, который в воскресенье завершился в центре Киева

Сергей Карпов выиграл турнир PokerMatch Kyiv Masters / Фото: PokerMatch

В воскресенье в Киеве подошла к концу покерная офлайн-серия SPL Grand Final 2021. Турниры прошли в клубе спортивного покера "Full House Khreschatyk".

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Организаторы провели более 20-ти крутых ивентов с общей гарантией 5,5 миллиона гривен. Однако основные турниры прошли под конец SPL Grand Final 2021.

В четверг определился победитель турнира хайроллеров с гарантией 600К. Его победителем стал киевлянин Гаевский Алексей, получивший за триумф 260 тысяч гривен.

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В воскресенье же завершилось Главное событие SPL Grand Final 2021. Гарантия ивента PokerMatch Kyiv Masters составляла аж 1 миллион гривен, а его триумфатором оказался бизнесмен из столицы Карпов Сергей. Счастливчик покинул с главным призом серии, а также 250 тысячами гривен.

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Одним из организаторов серии стал наибольший покер-рум Украины PokerMatch. Компания проводила дополнительные розыгрыши подарков среди посетителей, обеспечив игрокам в покер яркие эмоции под конец года.