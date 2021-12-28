Прямо на Хрещатику! Бізнесмен із Києва виграв 250 тисяч у покер (фото)

Сергій Карпов став переможцем головного турніру SPL Grand Final 2021, який у неділю завершився у центрі Києва.

Сергій Карпов виграв турнір PokerMatch Kyiv Masters / Фото: PokerMatch

У неділю в Києві добігла кінця покерна офлайн-серія SPL Grand Final 2021. Турніри пройшли в клубі спортивного покеру "Full House Khreschatyk".

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Організатори провели понад 20 крутих івентів із загальною гарантією 5,5 мільйона гривень. Однак основні турніри пройшли наприкінці SPL Grand Final 2021.

У четвер визначився переможець турніру хайролерів із гарантією 600К. Його переможцем став киянин Гаєвський Олексій, який отримав за тріумф 260 тисяч гривень

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У неділю завершилася Головна подія SPL Grand Final 2021. Гарантія івенту PokerMatch Kyiv Masters складала аж 1 мільйон гривень, а його тріумфатором виявився бізнесмен зі столиці Карпов Сергій. Щасливчик залишив із головним призом серії, а також 250 тисячами гривень.

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Одним з організаторів серії став найбільший покер-рум України PokerMatch. Компанія проводила додаткові розіграші подарунків серед відвідувачів, забезпечивши гравцям у покер яскраві емоції під кінець року.