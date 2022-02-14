Пройти квиз и сыграть в покер: как выиграть 250 тысяч гривен в украинском покер-руме

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch объявляет о проведении крутого покерно-интеллектуального марафона совместно с интеллект-клубом The GAME V.
У участников будет возможность побороться за призовой фонд 500 тысяч гривен! Организаторы проведут пять сезонов, после которых игроки смогут принять участие интересном квизе, а также получить билет в финальный турнир. Как будут проходить сезоны?
Каждый из пяти сезонов будет состоять из пяти этапов. На первом этапе игрокам необходимо заполнить анкету, указав ФИО, ник на PokerMatch и контактный номер телефона, а также пройти квиз из пяти вопросов. Те, кто правильно сдаст все ответы, получит пропуск во второй этап.
Далее по теме
Читайте также: В центре Киева пройдет топовая покерная серия на 4,5 миллиона гривен
Он будет состоять из фриролла по Холдему в формате фризаута, по итогам которого в следующую стадию отправятся ТОП-25 игроков. С третьего по пятый этапы участники также будут играть в Холдем и получать билеты в следующий этап.
Кроме того, игроки могут сразу попасть в 3, 4 или 5 этап, заплатив соответствующий бай-ин (250 грн, 750 грн и 2500 грн). Все, кто останутся в гонке на пятом этапе после 20-го уровня блайндов, пройдут в финальный турнир. Сетка продвижения выглядит так:
|ЭТАП
|СОРЕВНОВАНИЕ
|БАЙ-ИН
|КОЛ-ВО БИЛЕТОВ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
|1
|Регистрация и квиз из 5 вопросов
|-
|Все, кто правильно ответит на пять вопросов
|2
|Фриролл по Холдему
|Билет с этапа 1
|25
|3
|Турнир по Холдему
|250 грн или билет с этапа 2
|20
|4
|Турнир по Холдему
|750 грн или билет с этапа 3
|10
|5
|Турнир по Холдему
|2500 грн или билет с этапа 4
|Все, кто дойдут до 20 уровня
Таких сезонов будет пять, даты следующие:
- 21-26 февраля
- 28 февраля – 5 марта
- 7-12 марта
- 14-19 марта
- 21-26 марта
Финальный турнир пройдет 2 апреля в 20:00. Сыграют в нем все участники со всех пяти сезонов, которые прошли через пять этапов. Призовой фонд составит 500 тысяч гривен, половину из которых получит победитель.
|МЕСТО
|ПРИЗОВЫЕ
|1
|250 000 грн
|2
|100 000 грн
|3
|50 000 грн
|4
|30 000 грн
|5
|25 000 грн
|6
|15 000 грн
|7-9
|по 10 000 грн
Также 27 марта состоится грандиозный онлайн-квиз от The GAME на 27 вопросов. Из тех, кто правильно ответит на все, будет выбран один счастливчик, который отправится в финальный турнир. Детальнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте PokerMatch.