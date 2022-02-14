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Пройти квиз и сыграть в покер: как выиграть 250 тысяч гривен в украинском покер-руме

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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14 февраля, 16:11
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PokerMatch и The GAME проведут покерно-интеллектуальный марафон с призовым фондом в полмиллиона. Рассказываем, как принять участие
PokerMatch и The GAME приглашают на увлекательный марафон с солидным призовым фондом
PokerMatch и The GAME приглашают на увлекательный марафон с солидным призовым фондом

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch объявляет о проведении крутого покерно-интеллектуального марафона совместно с интеллект-клубом The GAME V.

У участников будет возможность побороться за призовой фонд 500 тысяч гривен! Организаторы проведут пять сезонов, после которых игроки смогут принять участие интересном квизе, а также получить билет в финальный турнир. Как будут проходить сезоны?

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Каждый из пяти сезонов будет состоять из пяти этапов. На первом этапе игрокам необходимо заполнить анкету, указав ФИО, ник на PokerMatch и контактный номер телефона, а также пройти квиз из пяти вопросов. Те, кто правильно сдаст все ответы, получит пропуск во второй этап.

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Он будет состоять из фриролла по Холдему в формате фризаута, по итогам которого в следующую стадию отправятся ТОП-25 игроков. С третьего по пятый этапы участники также будут играть в Холдем и получать билеты в следующий этап.

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Кроме того, игроки могут сразу попасть в 3, 4 или 5 этап, заплатив соответствующий бай-ин (250 грн, 750 грн и 2500 грн). Все, кто останутся в гонке на пятом этапе после 20-го уровня блайндов, пройдут в финальный турнир. Сетка продвижения выглядит так:

ЭТАПСОРЕВНОВАНИЕБАЙ-ИНКОЛ-ВО БИЛЕТОВ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
1Регистрация и квиз из 5 вопросов-Все, кто правильно ответит на пять вопросов
2Фриролл по ХолдемуБилет с этапа 125
3Турнир по Холдему250 грн или билет с этапа 220
4Турнир по Холдему750 грн или билет с этапа 310
5Турнир по Холдему2500 грн или билет с этапа 4Все, кто дойдут до 20 уровня

Таких сезонов будет пять, даты следующие:

  • 21-26 февраля
  • 28 февраля – 5 марта
  • 7-12 марта
  • 14-19 марта
  • 21-26 марта

Финальный турнир пройдет 2 апреля в 20:00. Сыграют в нем все участники со всех пяти сезонов, которые прошли через пять этапов. Призовой фонд составит 500 тысяч гривен, половину из которых получит победитель.

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МЕСТОПРИЗОВЫЕ
1250 000 грн
2100 000 грн
350 000 грн
430 000 грн
525 000 грн
615 000 грн
7-9по 10 000 грн

Также 27 марта состоится грандиозный онлайн-квиз от The GAME на 27 вопросов. Из тех, кто правильно ответит на все, будет выбран один счастливчик, который отправится в финальный турнир. Детальнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

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