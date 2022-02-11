Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В центре Киева пройдет топовая покерная серия на 4,5 миллиона гривен! Как принять участие

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 16:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ищите, где поиграть в "живой" покер в Киеве? Заезжайте на Крещатик в конце февраля на серию High Roller by SPL
Серия High Roller by SPL пройдет с 24 февраля по 3 марта
Серия High Roller by SPL пройдет с 24 февраля по 3 марта / Фото: PokerMatch

В конце января в Киеве завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions, в ходе которой было разыграно почти 20 миллионов гривен.

Офлайн-событие вызвало немалый ажиотаж, поскольку гарантии всех турниров (даже дорогостоящих) были побиты. Теперь же в феврале в столице Украины пройдет новая серия High Roller by SPL.

Реклама

Всего назначено три ивента для хайроллеров, которые пройдут с 24 февраля по 3 марта в киевском клубе спортивного покера Full House Khreschatyk (ул. Крещатик, 18).

Попасть на них можно через онлайн-сателлиты, которые стартуют уже 14 февраля. Их бай-ин варьируется от 50 до 2500 грн. Подробнее с правилами участия в серии High Roller by SPL можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

Турниры будут организованы при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, а также крупнейшего онлайн-рума Украины PokerMatch. Расписание серии с общей гарантией 4,5 миллиона выглядит следующим образом:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять