В центре Киева пройдет топовая покерная серия на 4,5 миллиона гривен! Как принять участие

Ищите, где поиграть в "живой" покер в Киеве? Заезжайте на Крещатик в конце февраля на серию High Roller by SPL

Серия High Roller by SPL пройдет с 24 февраля по 3 марта / Фото: PokerMatch

В конце января в Киеве завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions, в ходе которой было разыграно почти 20 миллионов гривен.

Офлайн-событие вызвало немалый ажиотаж, поскольку гарантии всех турниров (даже дорогостоящих) были побиты. Теперь же в феврале в столице Украины пройдет новая серия High Roller by SPL.

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Всего назначено три ивента для хайроллеров, которые пройдут с 24 февраля по 3 марта в киевском клубе спортивного покера Full House Khreschatyk (ул. Крещатик, 18).

Попасть на них можно через онлайн-сателлиты, которые стартуют уже 14 февраля. Их бай-ин варьируется от 50 до 2500 грн. Подробнее с правилами участия в серии High Roller by SPL можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

Турниры будут организованы при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, а также крупнейшего онлайн-рума Украины PokerMatch. Расписание серии с общей гарантией 4,5 миллиона выглядит следующим образом: