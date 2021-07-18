Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Популярный стример-путешественник выиграл золотой браслет WSOP в жесткой конкуренции

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
18 июля, 15:00
Копировать ссылку
Джереми Лапка сумел оставить позади себя более тысячи оппонентов и выиграть крупнейшие призовые в карьере
Джереми Лапка взял браслет WSOP Online
Джереми Лапка взял браслет WSOP Online / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной ивент Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Семнадцатый турнир по Безлимитному Холдему 8-Max собрал 1125 входов благодаря низкому бай-ину (400 долларов). Из знаменитостей хорошо себя проявить сумели Энтони Зинно (40 место), Доннел Дайс (17 место) и Джереми Уильямс (13 место). Победа же досталась скромному уроженцу Миннесоты Джереми Лапке.

Лучше всего парень показал себя в решающем отрезке с тремя игроками. С парой "восьмерок" он выбил пользователя Beratna, который проигрался с АК. Это позволило Лапке войти в хедз-ап чиплидером. Там он без проблем разобрался с Уке Даути, где в решающей раздаче сумел фулл-хаусом перебить флеш соперника.

Читайте также: Все чемпионы Мировой серии покера WSOP Online 2021

Джереми известен своими стримами на Twitch, в которых он играет в онлайн-покер и путешествует по миру "в поисках себя". Для него это первый браслет на WSOP, тогда как в живых турнирах он успел заработать в сумме чуть более 100 тысяч долларов. Крупнейший свой занос он все же сделал в онлайне, заняв 5 место на Мировой серии покера 2018 и подняв 65К.

Результаты финального стола WSOP Online Event #17:

  1. Джастин Лапка – 75,3 тыс. долларов
  2. Уке Даути – 46,5 тыс. долларов
  3. Beratna – 32,9 тыс. долларов
  4. Чанс Корнут – 23,6 тыс. долларов
  5. Джейсон Гуч – 17,1 тыс. долларов
  6. Трой Ли – 12,6 тыс. долларов
  7. Джозеф Уолтерс – 9,4 тыс. долларов
  8. Брэндон Иенн – 7,1 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять