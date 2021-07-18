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Популярний стрімер-мандрівник виграв золотий браслет WSOP в жорсткій конкуренції

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
18 липня, 15:00
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Джеремі Лапка зумів залишити позаду себе більше тисячі опонентів та виграти найбільші призові в кар'єрі
Джеремі Лапка взяв браслет WSOP Online
Джеремі Лапка взяв браслет WSOP Online / Фото: Pokernews

Вранці завершився черговий івент Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Сімнадцятий турнір з Безлімітного Холдему 8-Max зібрав 1125 входів завдяки низькому бай-іну (400 доларів). Зі знаменитостей добре себе проявити зуміли Ентоні Зінно (40 місце), Доннел Дайс (17 місце) і Джеремі Вільямс (13 місце). Перемога ж дісталася скромному уродженцю Міннесоти Джеремі Лапці.

Найкраще хлопець показав себе у вирішальному відрізку з трьома гравцями. З парою "вісімок" він вибив користувача Beratna, який програвся з АК. Це дозволило Лапці увійти до хедз-апу чіплідером. Там він без проблем розібрався з Уке Дауті, де у вирішальній роздачі зумів фул-хаусом перебити флеш суперника.

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Джеремі відомий своїми стрімами на Twitch, в яких він грає в онлайн-покер та подорожує по світу "в пошуках себе". Для нього це перший браслет на WSOP, тоді як в живих турнірах він встиг заробити в сумі трохи більше 100 тисяч доларів. Найбільший свій занос він все ж зробив в онлайні, зайнявши 5 місце на Світової серії покеру 2018 і піднявши 65К.

Результати фінального столу WSOP Online Event #17:

  1. Джастін Лапка – 75,3 тис. доларів
  2. Уке Дауті – 46,5 тис. доларів
  3. Beratna – 32,9 тис. доларів
  4. Чанс Корнут – 23,6 тис. доларів
  5. Джейсон Гуч – 17,1 тис. доларів
  6. Трой Лі – 12,6 тис. доларів
  7. Джозеф Уолтерс – 9,4 тис. доларів
  8. Брендон Іенн – 7,1 тис. доларів

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