Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Полиция США поймала сексуального насильника, который обчистил дом покериста на миллион долларов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 июля, 13:10
Копировать ссылку
Тревон Баттл оказался вторым преступником, который вломился в дом Чада Пауэра и украл сейф с деньгами и фишками казино
Тревон Баттл (слева) и Чад Пауэр (справа)
Тревон Баттл (слева) и Чад Пауэр (справа) / Фото: Pokernews

Месяц назад полиция США поймала преступника, который обчистил дом покериста Чада Пауэра. У парня были украдены 1 миллион долларов и фишки казино из сейфа.

Первым преступником оказался Брок Брюер, которого камера наблюдения запечатлела без маски во время совершения преступления. А на днях полиция поймала и его сообщника. Им оказался 26-летний Тревон Баттл, которого отследили по телефонным переговорам с Брюером в дни ограбления.

Оказалось, что Тревон уже был под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми. Парень заключен под стражу под залог в размере 250 тысяч долларов. Баттла обвиняют в краже со взломом, ношении огнестрельного оружия и похищении 100 тысяч долларов. Суд по его делу назначен на 20 июля.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
WSOP
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять