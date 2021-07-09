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Поліція США затримала сексуального насильника, який обчистив будинок покериста на мільйон доларів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 липня, 13:10
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Тревон Баттл виявився другим злочинцем, який вдерся до будинку Чаду Пауера і вкрав сейф з грошима і фішками казино
Тревон Баттл (зліва) та Чад Пауер (праворуч)
Тревон Баттл (зліва) та Чад Пауер (праворуч) / Фото: Pokernews

Місяць тому поліція США затримала злочинця, який обчистив будинок покериста Чада Пауера . У хлопця були вкрадені 1 мільйон доларів та фішки казино з сейфа.

Першим злочинцем виявився Брок Брюер, якого камера спостереження зафіксувала без маски під час вчинення злочину. А днями поліція затримала і його спільника. Ним виявився 26-річний Тревон Баттл, якого відстежили за телефонними переговорами з Брюером в дні пограбування.

Виявилося, що Тревон вже був під слідством через звинувачення у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Хлопець поміщений під варту під заставу в розмірі 250 тисяч доларів. Баттла звинувачують у крадіжці зі зломом, носінні вогнепальної зброї та викраденні 100 тисяч доларів. Суд у його справі призначений на 20 липня.

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