"Поле чудес" в Лас-Вегасе: водитель грузовика сошел с ума после суперприза в покере (видео)

Дональд Нимне удачно попал на ивент Mystery Bounty в казино Wynn, вытянув из барабана приз в 250 тысяч долларов

Дональд Нимне выиграл суперприз в Лас-Вегасе / Фото: Pokernews

Несмотря на проведение WSOP 2021, в Лас-Вегасе проводятся и другие покерные турниры. Так, на днях в казино Wynn стартовал ивент Mystery Bounty с бай-ином 2200 долларов.

В первый день на него зарегистрировалось более 2 тысяч игроков, из которых во второй день перешли 255. Именно для них и стартовала часть "загадочное баунти".

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Заключалась она в том, что после выбивания оппонента игроку предлагали прокрутить барабан, в котором выбирался один из 255 конвертов. В них скрывались призы от 500 долларов до 250 тысяч.

Причем, конверт с максимальной наградой был лишь один! Еще три конверта скрывали за собой по 100 тысяч долларов, шесть конвертов – по 50 тысяч, а остальные – более низкими вознаграждениями.

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Одним из первых к барабану подошел Дональд Нимне, водитель грузовика из Омахи. Парень с AQ выбил оппонента с AJ и отправился вытаскивать конверт. Какова же была эйфория Дональда, когда из кучи конвертов он вытащил максимальный приз!

Что интересно, Нимне мог и не попасть на ивент, ведь собирался ехать в лагерь со своим сыном-бойскаутом. Однако к ребенку приехала сестра, с которой он решил "прогулять" лагерь. Это и освободило время отцу, который решил попытать счастья за покерным столом.

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Делает он это редко, ведь до счастливого турнира Нимне заработал на покере чуть более 20 тысяч долларов. Вчера же парень финишировал на 122 месте и добавил к солидному баунти-призу еще 5,2 тысячи.