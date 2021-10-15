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"Поле чудес" в Лас-Вегасі: водій вантажівки збожеволів після суперпризу в покері (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 жовтня, 16:25
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Дональд Німнім вдало потрапив на івент Mystery Bounty в казино Wynn, витягнувши з барабана приз у 250 тисяч доларів
Дональд Німне виграв суперприз в Лас-Вегасі
Дональд Німне виграв суперприз в Лас-Вегасі / Фото: Pokernews

Незважаючи на проведення WSOP 2021, в Лас-Вегасі проводяться й інші покерні турніри. Так, днями в казино Wynn стартував івент Mystery Bounty з бай-іном 2200 доларів.

У перший день на нього зареєструвалося більше 2 тисяч гравців, з яких у другий день перейшли 255. Саме для них і стартувала частина "загадкове баунті".

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Казино Wynn (Casino Wynn Las Vegas), Лас-Вегас (Невада), США – описание, фото, на карте

Полягала вона в тому, що після вибивання опонента гравцеві пропонували прокрутити барабан, в якому він обере один з 255 конвертів. У них ховалися призи від 500 доларів до 250 тисяч.

Причому, конверт з максимальною нагородою був лише один! Ще три конверти приховували за собою по 100 тисяч доларів, шість конвертів – по 50 тисяч, а решта – більш низькими винагородами.

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Одним з перших до барабану підійшов Дональд Німне, водій вантажівки з Омахи. Хлопець з AQ вибив опонента з AJ та відправився витягувати конверт. Яка ж була ейфорія Дональда, коли з купи конвертів він витягнув максимальний приз!

Що цікаво, Німне міг і не потрапити на івент, адже збирався їхати в табір зі своїм сином-бойскаутом. Однак до дитини приїхала сестра, з якою він вирішив "прогуляти" табір. Це і звільнило час батькові, який вирішив спробувати щастя за покерним столом.

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Donald Nimneh

Робить він це рідко, адже до щасливого турніру Німне заробив на покері трохи більше 20 тисяч доларів. Вчора ж хлопець фінішував на 122 місці і додав до солідного баунті-призу ще 5,2 тисячі.

"Я щось відчув. Мене пересадили за новий стіл і я виграв роздачу з батону. Потім пішов до барабану і моє око зачепилося за цей конверт. Коли відкривав його, то думав, що в ньому було 25 тисяч. Але нулі все ніяк не закінчувалися. Тоді у мене просто дах зірвало".

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