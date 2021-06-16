Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Поклонник Трампа? Стал известен победитель крупного онлайн-турнира по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
16 июня, 17:39
Копировать ссылку
Некий "judd trump" выиграл почти миллион в большом ивенте Super MILLION$ в интернете
На турнире Super Million$ выиграл некий "judd trump"
На турнире Super Million$ выиграл некий "judd trump"

Вчера в одном из покер-румов в режиме онлайн завершился крупный турнир Super MILLION$. Его победителем стал некий игрок под ником "judd trump", который выступает под китайским флангом.

Покерист сумел выбить за финальным столом испанца Адриана Матеоса, белоруса Виктора Малиновского, канадца Карлоса Вильямарина и австрийца Криса Франка. Именно последний был чиплидером за финальным столом, однако неудачно распорядился своим стеком и финишировал пятым.

В хедз-апе "judd trump" поверг шведа Свена Андерссона и забрал приз в 977 тысяч долларов. Важно отметить, что парень выиграл Super MILLION$ с 15 попытки, а за финальный стол турнира попал лишь третий раз. Что интересно, свою личность покерист не раскрывает. Судя по нику, он является поклонником вовсе не экс-президент США, а одного из самых популярных снукеристов Джадда Трампа. Может, это он и есть?

Итоги Главного события Super MILLION$:

1. "judd trump" (Китай) – 977 тыс. долларов
2. Свен Андерссон (Швеция) – 753 тыс. долларов
3. Карлос Вильямарин (Канада) – 581 тыс. долларов
4. Адриан Матеос (Испания) – 448 тыс. долларов
5. Крис Франк (Австрия) – 346 тыс. долларов
6. Крис Путц (Австрия) – 267 тыс. долларов
7. Виктор Малиновский (Беларусь) – 206 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Билл Перкинс vs Лэндон Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять